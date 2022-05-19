Фермеров стало меньше, а свиней и кур - больше: Росстат озвучил неожиданные итоги «сельской переписи»

За пять лет сельхозорганизаций и фермерских хозяйств снизилось на четверть Фото: Shutterstock

ВСЕ УЧТЕНО

Любопытные данные о самочувствии наших аграриев были озвучены в Казани, где руководители Росстата подвели предварительные итоги Сельскохозяйственной микропереписи, прошедшей в 2021 году. Как следует из отчетов, число сельхозорганизаций и фермерских хозяйств за последние пять лет сильно уменьшилось. Однако аналитики полагают, что повода для пессимизма нет - объемы производства в это время лишь увеличиваются, а речь идет о давно наметившейся тенденции по укрупнению хозяйств.

Первая в истории России сельскохозяйственная микроперепись (СХМП) была проведена в августе прошлого года и охватила все сельхозорганизации, а также почти половину личных подсобных хозяйств граждан. Стандартная сельхозперепись проходит в нашей стране каждые 10 лет - последние исследования жизни аграриев проводились в 2016 году, следующая должна состояться в 2026-м. Однако на фоне быстроизменяющегося мира, технологий и ситуаций на рынках, цифры за этот интервал могут сильно отличаться от реальных. А они очень важны для оценки имеющихся ресурсов, анализа развития и разработки своевременных мер господдержки отечественного агробизнеса, особенно в нынешней «санкционной» ситуации. Именно по этим причинам и была проведена промежуточная микроперепись 2021 года. При этом были задействованы современные технические средства, включая планшетные компьютеры, спутниковые данные и даже беспилотники.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

Аналитики предупреждали о том, что результаты СХМП-2021 многих удивят. Так оно и вышло. Оказалось, что за последние пять лет сельхозорганизаций и фермерских хозяйств уменьшилось с 210,8 тысяч до 151,2 тысяч. Минус 59,6 тысяч!

Но никакой трагедии в этом нет — во-первых, идет укрупнение хозяйств, во-вторых, многие КФХ числились лишь на бумаге.

- Сокращение числа фермеров прежде всего происходит за счет тех, кто не осуществлял сельскохозяйственную деятельность, но и число действовавших фермеров снизилось на 19%, - пояснил замглавы Росстата Константин Лайкам.

Об укрупнении говорит и тот факт, что число хозяйств, которые обрабатывают менее 4 тысяч гектаров, сократилось, а хозяйств, у которых есть более 4 тысяч га - увеличилось. То же самое с крупным рогатым скотом: хозяйств с поголовьем свыше 5 тысяч голов стало больше на треть, а вот тех, у кого до сотни — стало меньше почти в два раза.

Отдельный разговор — личные подсобные хозяйства (ЛПХ), которые выращивают около половины всех произведенных в стране овощей и в которых содержится немало скотинки. Точные данные по ним будут известны осенью. Посколько власти постоянно порываются ввести нормы по числу поголовья скота в ЛПХ (сегодня в законе таких ограничений нет), далеко не все частники с охотой отвечали на вопросы о своих хозяйствах. Замруководителя Росстата Константин Лайкам признался, что в некоторых случаях даже запускали беспилотники, чтобы сравнить данные, предоставленные владельцами ЛПХ, с тем, что есть на самом деле.

- Мы видим, что многие ЛПХ скрывают часть объемов своего сельхозпроизводства, - констатировал он.

Окончательные цифры исследования Росстат пообещал опубликовать до конца года — в октябре появятся подробные данные по регионам, а в ноябре уже и по муниципалитетам. Эту информацию уже с нетерпением ждут на местах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Будем и с мясом, и с яйцами

Как изменилось поголовье сельхозживотных (в тысячах, без учета ЛПХ)

2016 год, 2021 год

Крупный рогатый скот 11162, 11287

Свиньи 19456, 24796

Овцы и козы 14928, 12398

Птица 445573, 469258