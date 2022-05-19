«Пугачева – великая артистка. Люди вернутся на Родину!»: Лепс, Басков, Газманов решили помогать коллегам

Певцы Лариса Долина, Григорий Лепс, Надежда Бабкина и Николай Басков на пресс-конференции. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В Москве 19 мая состоялась пресс-конференция, на которой звезды сообщили о создании новой организации. У нас появилась Российская музыкальная ассоциация. Создали организацию люди известные и уважаемые – Надежда Бабкина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Лариса Долина, Олег Газманов, Александр Маршал. Автор идеи – Николай Басков, ему коллеги предложили возглавить ассоциацию. Деятели искусства собрались на пресс-конференции в ТАСС. Были все, кроме Стаса Михайлов – он не смог присутствовать, но прислал видеообращение.

Новая организация создается именно сейчас не случайно. В недружественных странах с начала спецоперации пытаются «отменить русскую культуру», запрещают выступления русских артистов оперы, балеты, эстрады, классических музыкантов. Снимают и запрещают выступления по национальному признаку. В такой ситуации деятели культуры решили объединиться, использовать этот период для поддержки и развития талантов внутри страны. Протянуть руку помощи и молодым, и тем кто давно в профессии, но оказался в сложной ситуации.

Направлений работы у Российской музыкальной ассоциации будет много. Подписан протокол об объединении, будет разработан устав, структура ассоциации. Планируют охватить разные сферы. В новой организации собрались артисты-патриоты, которые в непростой период для страны проявляют активно гражданскую позицию – выступают в госпиталях, ездят с концертами на Донбасс, встречаются с беженцами.

Заслуженный артист Александр Маршал рассказал: «Наша ассоциация должна показывать важность правильного хорошего образования, что именно оно является залогом гармоничного развития общества. Будем помогать и молодым артистам. Им трудно пробиться на ТВ, на радио не по нашей вине…»

Александр Маршал. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Народный артист Николай Басков тему поддержки талантов продолжил: «Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда подходили молодые артисты и просили – возьмите, помогите… Когда мы вместе, то сможем помочь. Хотим, чтобы нас услышали и государство, и коллеги, и все люди. Мы будем заботиться друг о друге, о людях. Для того, чтобы это получалось должна быть инициатива, идеология». Басков подчеркнул, что он и его коллеги по ассоциации патриотично настроены: «Люди сегодня погибают за нашу Россию. Надо сказать «спасибо» солдатам и офицерам, они совершают подвиг. Мы любим Родину, сплотились вокруг президента, как и народ: ведь все видели сколько людей вышло 9 мая на улице Москвы для участия в шествии «Бессмертный полк». Мы собрались, а дальше благословите нас, чтобы мы смогли сделать то, чем в будущем могли гордиться. Не все же только песни петь и радовать людей, надо что-то создавать».

Григорий Лепс и Николай Басков на пресс-конференции российских эстрадных исполнителей, посвященной обсуждению текущей ситуации в отрасли и роли культуры во время вооруженных конфликтов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Народная артистка, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина говорила о том, что надо образовывать людей, доносить до них верную информацию: «Все слои населения нуждаются в консолидации, не только молодежь. Мы все дети огромного СССР, где были мощные образовательные программы. А теперь никого не интересует созидание, надо это исправлять… Эстрада сама себе принадлежала всегда, мы пробивались как могли: помогали нам - кто словом, кто делом, формировали сами себя. Мы не против молодежи, мы за. Давайте воспитывать, помогать… Ассоциация будет заниматься и поддержкой народного творчества – считают, что это жанр низкопробный, но мы все оттуда вышли. От классики до рэпа – везде есть свои таланты, ассоциация не будет ограничиваться одним или двумя направлениями. Нам надо брать на себя инициативу и общаться с народом. Индустрия должна развиваться с учетом национальных кодов, объединяя людей».

На пресс-конференции от журналистов прозвучал вопрос к членам новой ассоциации об их отношении к их коллегам, которые спешно покинули страну с началом спецоперации – в частности к Алле Пугачевой.

Григорий Лепс сказал: «Пугачева – великая артистка. Может просто человек отдыхает. От нее не было заявлений никаких. Люди вернутся на Родину, будут работать и будут работать хорошо».

Олег Газманов заступился за тех коллег, кто уехал на пару недель в отпуск, а их записали в «эмигранты». Он и сам съездил на отдых, а про него появились статьи с заголовками «покинул страну». Однако музыкант не одобряет тех, кто уехал и высказывается против спецоперации: «Сначала надо объединиться и победить, а потом уже критиковать». Газманов в ассоциации займется патриотическим направлением. Многие люди пишут и исполняют патриотические произведения, но их не берут в эфиры. Газманов объяснил: «Музыкальные каналы и радиостанции так заточены, что люди, которые этот контент пишут, практически не имеют возможности его показать… За десятилетия накопились вопросы, которые государство не в силах так быстро решать - нам это ближе».

Олег Газманов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Надежда Бабкина тоже не поддержала коллег, которые сбежали за границу и критикуют Родину: «Государство тебя поддерживало столько лет, а ты взял и плюнул в ответ…»