Без права на отдых: Треть россиян не может позволить себе даже недельный отпуск

Врач выездной неотложной помощи в кабинете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На недельку до второго я… останусь дома снова. Именно так в нынешних условиях звучала бы знаменитая советская песня. По крайней мере, для 35% из нас. Это выяснили аналитики портала SuperJob, опросив 10 тысяч человек. И ладно бы респондентов ловили на выходе из службы занятоститруда. Нет, социологи опрашивали исключительно взрослых россиян, имеющих стабильный доход.

Причина банальна - многим не хватает денег даже на семь дней полноценного отдыха. По словам опрошенных, в среднем неделя отпуска обходится в 37 тысяч рублей на человека. Если же говорить не о «среднем» отпуске, а об идеальном, то на это нужно 160 тысяч рублей (подробнее см. «Только цифры»).

- Инфляция сделала свое дело, - констатирует проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - В этом году туристические услуги значительно подорожали. И билеты на транспорт, и размещение в отелях. Даже ценники в меню общепита заметно подросли. Плюс какой отпуск без развлечений? Но при этом доходы у людей остались на уровне прошлого года. Вот и получается, что многие хотели бы поехать в отпуск, но тогда придется залезть в долги. Уж лучше остаться дома или на даче.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько денег вы можете себе позволить потратить на недельный отпуск?

2021 2022

Денег на отпуск нет 30% 35%

Сумма на обычный отпуск, руб. 36000 37000

Сумма на отдых мечты, руб. 135000 160000

Женщины Мужчины

Сумма на обычный отпуск, руб. 33000 40000

Сумма на отдых мечты, руб. 143000 175000

БЮДЖЕТ ПО РЕГИОНАМ

Регион Обычный отдых, руб Идеальный отдых, руб.

Москва 50000 175000

Красноярск 43000 170000

Санкт-Петербург 43000 160000

Волгоград 33000 150000

Воронеж 33000 140000

По данным SuperJob. Опрошено 10000 россиян старше 18 лет, имеющих стабильный доход. Приведены суммы на одного человека.