Дело на миллион: у Авраама Руссо пытаются отобрать новый хит

Певец намерен наказать диджея за плагиат Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Авраам Руссо после череды судебных разбирательств со своими обидчиками, которые в "нулевых" устроили громкое похищение звезды, решил не давать спуска и зарвавшимся коллегам по цеху. Песни артиста копировали уже не раз, но очередной любитель плагиата пошел дальше, попытавшись присвоить авторские права на хит.

Так, в марта этого года Руссо выпустил песню "Дым без огня". Она уже была в ротации, когда саундпродюсер певца обнаружил плагиат: диджей Роман Ковш выложил в Сеть якобы свой новый трек, который оказался нота в ноту скопирован с хита Руссо. Музыкант заявил, что сам является автором, но в ответ на претензию исполнителя предложил ему отступные - 1,1 млн рублей. Певец категорически отказался.

- Тогда мы заказали комплексную экспертизу, которая, сличив два трека, подтвердила плагиат, - рассказал адвокат Руссо Андрей Алешкин на пресс-конференции в "Национальной службе новостей". - Надо понимать, что в этом случае речь идет о грубом нарушении интеллектуального права. Не так страшно, если твой кусок песни кто-то использовал: если он указал источник, это не является плагиатом. Но здесь человек захотел присвоить авторство. И в этом случаем Авраам Руссо не мог бы получать авторские сборы, хотя в нашем случае, все права на текст и музыку принадлежат артисту.

После экспертизы диджей свой трек пока так и не выпустил, на контакт с певцом он не идет. Однако, если плагиат все-таки появится в эфире, наказания не избежать.

- Есть даже уголовная ответственность за плагиат, но она незначительная. Самое эффективное здесь - наказание рублем: срывы концертов, блокировка ротаций и выпуска клипа. Оценивается, сколько человек мог заработать на этой песне, и ему выставляется приличный счет, - уточнил Алешкин.

Сам Авраам Руссо, между тем, к авторским правам относится со всей ответственностью.

- Недавно мне понравилась одна румынская песня, я захотел спеть ее на русском языке, - рассказал артист. - Связался с лейблом по поводу разрешения, мне ответили: все хорошо, пришлите вашу аранжировку, мы послушаем. Я записал трек под ключ, но даже спустя полгода ответа так и не получил. Видимо, ребята ждут, что я выпущу композицию без их разрешения и тогда уже предъявят мне крупный иск. Но я этого делать, конечно, не буду.

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Авраам Руссо раздает деньги за клипы

Авраама Руссо и певец Арман Оганессян недавно выпустили новую песню "Ha Nina", сняли зажигательный клип. И эта мелодия "завирусилась" в соцсетях: артистам ежедневно присылают десятки танцевальных видео, снятых под их песню. Поэтому музыканты, посовещавшись, приняли решение поддержать талантливых людей по всему миру.

Так, Авраам Руссо объявил официальный конкурс на лучшее видео под песню "Ha Nina". Победителей ждет солидное вознаграждение: за первое место - 100 тысяч рублей, за второе место - 70 тысяч, за третье - 50 тысяч. Конкурс стартовал 16 мая и продлится ровно месяц, до 16 июня.