Гиена Европы: Польша под шумок решила вернуть себе пять украинских областей

По данным СВР, операцию поляки собираются проводить под лозунгом «защиты от российской агрессии», но без мандата НАТО. Фото: REUTERS

Уинстону Черчиллю приписывают фразу «Польша - жадная гиена Европы». Так знаменитый британский премьер отозвался о действиях Варшавы, которая в 1938 году с позволения гитлеровской Германии «отгрызла» Тешинскую область от уже задушенной рейхом Чехословакии. В период между двумя мировыми войнами в прошлом веке Польша не упускала момента, чтобы вцепиться в ослабевших соседей, зарясь на жирные куски их территории. С тех пор прошло почти сто лет, но привычки и аппетиты польской элиты не изменились. Теперь там, видя, в какую аховую ситуацию загнала себя Украина, похоже, вознамерились под шумок вернуть себе так называемые «Креси всходни» (Восточные края). Речь идет о захапанных некогда поляками пяти нынешних украинских областях - Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской.

ПО ЗАВЕТАМ АНТАНТЫ

В конце апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в своем официальном заявлении сообщил о намерении Польши установить с благословения Вашингтона военно-политический контроль над Западной Украиной. По данным СВР, операцию поляки собираются проводить под лозунгом «защиты от российской агрессии», но без мандата НАТО. Правда, постараются привлечь в союзники некие «страны-единомышленники», однако пока таковых не нашлось (уже позже появились слухи, что возможность своего участия рассматривает Литва).

Польские военные займут стратегические объекты. На первых порах будут патрулировать их вместе с украинцами, а потом постепенно начнут становиться там полными хозяевами. Причем чем хуже у Киева будут идти дела на юго-востоке, тем быстрее станут осваиваться на «исторических землях» потомки шляхтичей. А в конце концов «польские миротворцы» просто включат эти территории в состав реинкарнированной Речи Посполитой. Точно так же, как это было век назад, когда с одобрения Антанты перечисленные пять областей сначала были оккупированы, а затем и аннексированы Варшавой.

ЧАС ИКС НАСТУПИТ В КОНЦЕ МАЯ?

В Польше, конечно, тут же принялись отнекиваться: мол, и в помине не мыслим ничего подобного. Но кое-что говорит об обратном. Минобороны вдруг объявило, что в рамках масштабных учений до конца мая на восток страны будет перебрасываться большое количество войск и техники. Мало того, военное ведомство прямо предостерегло граждан не публиковать информацию о передвижениях колонн. «Каждое необдуманное действие в сети, публикация фотографий может иметь негативные последствия», – предупредило министерство. И прямо сообщило, что переброска осуществляется с учетом неких «трансграничных действий».

А тут еще президент Польши Анджей Дуда удивил всех двусмысленным заявлением. «На десятилетия, а может быть, дай бог, на столетия между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы, - патетически возвестил он. Многие задались вопросом, что это - фигура речи или Дуда маскирует планы по присоединению Восточных краев. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что тем самым «поляки провозгласили раздел Украины».

Между прочим, еще раньше президент США Джозеф Байден на пресс-конференции в Брюсселе неожиданно заявил, что Киев должен сам решать, идти ли ему на какие-то территориальные уступки. Вряд ли имелась в виду Россия, которой к тому времени Запад уже объявил тотальную гибридную войну. А вот про Польшу дедушка Джо обмолвиться мог.

На днях в сети замелькала даже фотокопия приказа минобороны Украины, якобы адресованного главе погранслужбы Сергею Дейнеко, в котором предписывается обеспечить с 4 часов утра 22 мая беспрепятственное прохождение через пограничный переход «Рава-Русская - Гребенне» польских и литовских сил: «4-х комбинированных батальонов (9 500 военнослужащих) и 279 единиц военной техники». Правда, подлинность этого документа не доказана, но, с другой стороны, дыма без огня не бывает.

В Польше, конечно, тут же принялись отнекиваться: мол, и в помине не мыслим ничего подобного. Но кое-что говорит об обратном. Фото: REUTERS

ПОВТОРНАЯ ПОЛОНИЗАЦИЯ

Какой же вид может принять это новое «безграничное» государство? Польский эксперт и журналист Конрад Ренкас полагает, что оно возможно в форме федерации или конфедерации. Но все решения там будут приниматься только с одобрения США и Британии.

- Вашингтону и Лондону нужны новые субъекты в Европе, которые бы контролировались не Евросоюзом, а англосаксами, - считает Ренкас. - Такими субъектами как раз и могут стать «проектируемые» государства: польско-украинское или, например, румыно-молдавское.

Однако другой польский политолог, Матеуш Пискорский, уверен, что американцы и англичане сильно рискуют, потакая Варшаве в ее стремлении притянуть к себе бывшие владения. Ведь в таком случае Украина лишится своей нынешней козырной роли «тарана против России». Потому что с приходом поляков в Галичину рано или поздно встанет вопрос о ее дебандеризации, только уже руками Запада.

Несмотря на все лицемерие официальной пропаганды поляки не забыли «волынскую резню», учиненную бандеровцами в 1943 году, в которой самым зверским образом было убито почти 100 тысяч человек - в основном мирных граждан польской национальности. Недавно польский Сенат принял поправки к закону «Об институте национальной памяти», которыми предусмотрена уголовная ответственность за отрицание геноцида польского населения украинскими националистами. Вряд ли во Львове, где будут стоять польские войска, разрешат проводить факельные шествия во славу ОУН-УПА (организации, запрещенные в России).

Кстати, вот пример из нынешних реалий. Если в феврале-марте на стенах домов в Польше рисовали лозунги «Слава Украине!», то неделю назад в Варшаве и Кракове появились граффити, где на фоне украинского флага значится надпись «Волынь 1943-й».

Скорее всего, после захода на Украину поляки постепенно возьмутся за повторную полонизацию западных областей, активно используя униатов.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что сулит новый расклад?

С одной стороны, границы НАТО вновь приблизятся к нам еще километров на пятьсот, хотя и не так далеко, как хотели на Западе. С другой, при таком раскладе у России не будет никаких препятствий превратить в реальность проект «Новороссия», объединив в нем весь юго-восток Украины. Киеву (а там будет уже другое правительство) с остатками центральных регионов придется выбирать, к кому примкнуть: непонятному конгломерату карпатских селян, костела и недобитых бандеровцев или проверенному вековыми связями братскому народу, у которого есть не только сильная воля, но и щедрая душа.