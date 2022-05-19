Егор Перегудов: "Театр не должен быть монополией одного режиссера"

Новый художественный руководитель Московского академического театра им. Вл. Маяковского Егор Перегудов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

О назначении Егора Перегудова в Маяковку стало известно между майскими праздниками. Он сменил режиссера Миндаугаса Карбаускиса, который руководил театром 11 лет и ушел с должности по собственному желанию в начале весны. Предложила кандидатуру Перегудова в качестве своего руководителя труппа.

Хотя сперва артисты пыталась уговорить своего коллегу Игоря Костолевского. Но тот мудро отказался от должности : «Ну какой я худрук? Я не режиссер. То, что я «свой», из труппы – этого мало», - считает Костолевский.

Перегудов закончил режиссерский факультет ГИТИСа, там он преподает сейчас. Значительная часть Маяковки — выпускники ГИТИСа разных лет, а значит, это общие корни, одно понимание природы театра.

На встречу с новым руководителем пришла большая часть коллектива.

- Мне пока вам нечего сказать, я только начинаю знакомиться с театром, начинаю отсматривать репертуар. Я, конечно, знаю, что Театр Маяковского уникален. Здесь своя атмосфера, связанная с именами великих режиссеров— Мейерхольда, Попова, Охлопкова, Гончарова. В вашем репертуаре 47 спектаклей. Собираюсь их посмотреть. Хочу лично встретиться с каждым артистом (82 человека), познакомиться с цехами. Важно почувствовать театр. Это живой организм, который нужно понять, прежде чем предлагать те или иные постановки. Миндаугас Карбаускис очень плодотворно работал здесь. Он уважаемый режиссёр. Мало где есть сегодня такой серьезный драматический репертуар, как в Театре Маяковского. Это и Миндаугаса, и ваша заслуга.

Перегудов пообещал подготовить театр к празднованию 100-летия 29 октября. У режиссера есть опыт в этом смысле, отработанный в РАМТе. Пригласил посмотреть его спектакли в других театрах, чтобы понять его режиссерский почерк и темы, которые его интересуют.

- О творческих планах мы поговорим в сентябре на сборе труппы. Обычно я делаю два спектакля за сезон, - продолжил Егор Перегудов. - Надеюсь поставить свои спектакли на сцене Театра Маяковского. Но театр не должен быть монополией одного режиссера. Интересно разнообразие. Все подробности в начале следующего сезона.

Представивший Егора Перегудова руководитель департамента культуры Александр Кибовский попросил труппу «оказать содействие» новому худруку: «Театр успешный со своими традициями, своей замечательной труппой. Это серьезный вызов для молодого режиссера», - сказал Кибовский.

Надо признать, что труппа встретила Перегудова тепло и доброжелательно. Вообще в Маяковке очень интеллигентная труппа.

От лица артистов выступила Евгения Симонова. Она поблагодарила и Миндаугаса Карбаускиса, и поддержала Егора Перегудова.

- На моей памяти в нашем театре не было такого количества премьер, как при Карбаускисе. Театр выпустил 50 премьер. Был год, когда вышло 7 премьер. Это был период плодотворной творческой работы. Добро пожаловать в эти стены, - сказала Евгения Павловна, обратившись к Перегудову. - Они к успеху располагают.

Поддержал и другой народный артист Игорь Костолевский.

- Я видел спектакль Перегудова «Загадочное ночное убийство собаки». Спектакль мне очень понравился, - сказал Костолевский. – У каждого режиссера бывают удачные и менее удачные работы, то лучше, то хуже – это нормально процесс. Егор Перегудов сказал, что собирается приглашать и других режиссеров.

Напомним, Егор Перегудов в 2005 году окончил с красным дипломом Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Тереза по специальности «синхронный перевод (немецкий и английский языки)». В 2010 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача). С 2011-го преподавал мастерство актера и режиссуру в его мастерской.

С 2011 по 2018 год работал штатным режиссером театра «Современник». С 2018 по настоящее время был главным режиссером Российского академического молодежного театра.

Егор Перегудов перевел для Московского драматического театра имени А.С. Пушкина пьесы Бертольда Брехта «Добрый человек из Сезуана» и «Барабаны в ночи», а также сделал перевод и адаптацию пьесы Людвига Хольберга «Йеппе с горы» для Московского театра Олега Табакова.