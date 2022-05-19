Освобожденные территории Украины: Стройка началась, зарплаты и пенсии уже везут

Жители Мелитополя фотографируются с российским солдатом на фоне Знамени Победы, май 2022 года. Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует Южный федеральный округ, вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым посетили освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей и рассказал о том, как Россия будет их восстанавливать. Главное о чем говорил замглавы правительства России:

- У регионов хорошие перспективы «работать в нашей дружной российской семье».

- Россия восстановит освобожденные территории Украины. Решения об этом уже приняты. «В Луганск зашло 283 единицы техники, зашло буквально позавчера, уже заехала первая тысяча строителей». Сейчас оценивается объемы средств, которые нужно выделить.

- Все дороги, которые связывают Херсонскую и Запорожскую область, а также освобожденные территории Луганской и Донецкой республик с Россией будут приведены в порядок. Причем, работа будет проводиться в рамках российского нацпроекта "Безопасные качественные дороги». «Они будут в хорошем состоянии».

- Россия уже в это месяце начнет выплачивать зарплаты и пенсии на освобожденных территориях. Так постепенно рубль заместит гривну.

- Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить.

- Россия поможет предпринимателям Херсона и Мелитополя в реализации продукции, а также поставках удобрений и топлива из России.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что видит будущее освобожденных территорий «вместе в границах одного государства». Поэтому относится к их жителям, как к россиянам. При этом он выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не оставит без помощи народ, который обозначил, как единое целое с россиянами.

НУЖНЫ ПРАВИЛА ИГРЫ И УВЕРЕННОСТЬ

Сколько нужно денег, чтобы восстановить освобожденные территории, затрудняются сказать даже на самих этих территориях. Член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов и политтехнолог Игорь Димитриев рассказали в эфире Радио КП, какие задачи нужно решить в первую очередь.

Сколько денег сейчас надо на восстановление?

Рогов: Есть регионы, где более или менее все цело - это Бердянск, Энергодар, Мелитополь. Здесь разрушения если и есть, то минимальные. А про Донецкую область говорить сейчас бесполезно. Вы сами все видели. Конкретные цифры сейчас никто не назовет.

Что нужно делать в первую очередь?

Рогов: Главное – перезапустить экономику. Еще нужно открыть границу, чтобы мы для большой России перестали быть заграницей. Тогда малый и средний бизнес смогут активно работать - они сейчас задыхаются, потому что не могут привезти удобрения, от этого страдает урожай.

Бердянск. Молодожены во Дворце бракосочетаний, 30 апреля 2022 г. Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Димитриев: Первое - нужно ввести полноценную гражданскую администрацию и определиться с правовой системой, где будут жить эти регионы. Второе - запустить финансовую и правоохранительную системы. Они станут гарантом правил игры, по которым уже запустятся целые отрасли экономики.

Но самое главное, что люди должны понимать: они будут жить в безопасности, в порядке, по понятным законам. Они не должны бояться запускать работу своих предприятий, угроз со стороны украинских спецслужб, криминала. Это принципиальный вопрос, который сразу же и репутационно поднимет влияние Российской Федерации на этих территориях, и исключит оппозиционные движения и протесты. А для этого надо как можно скорее определиться со статусом этой территории.

Люди хотят в состав России?

Димитриев: Разная статистика на селе и в городе. Так было всегда. В крупных городах проукраинские настроения имеют чуть большую поддержку, но значительная часть населения уехала на территорию Украины или Европы, поэтому баланс сильно изменился в сторону России. Но, если здесь будет комфортно и хорошо, они вернутся и уже совершенно в другом настроении.

Рогов: Точной социологии ни у кого нет. Но в целом около 35% - видят себя только в составе России. Процентов 60 - боятся высказать свое мнение пилим все равно: «пусть будет, как будет, главное, чтобы была работа и безопасно». Оставшиеся проценты - против нас.

Пусть пленные восстанавливают города?

Димитриев: Не думаю, что они хорошие строители. Это очень специфическая группа людей. Если говорить о нацистах, которые сдались, то они, скорее, умеют разрушать или запугивать. И применять их умения в обычной жизни, конечно, не стоит.

Рогов: Однозначно надо им дать какую-то профессию. Среди сдавшихся нацистов не так много. Вот они пусть отрабатывают. Если не мастерок в руки, то пусть Мартена стоит. Если не у Мартена, то у нас есть здесь отличные месторождения урановой руды (уверен, они чуть позже будут освобождены). Пусть поднимают экономику, которую загоняли. Есть же классическое произведение – «Преступление и наказание». Преступление уже было, теперь должно быть наказание.

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