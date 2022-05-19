Николай Басков возглавил Российскую музыкальную ассоциацию: «Будем поддерживать таланты!»

Николай Басков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Раньше «03» в шоу -бизнесе называли Иосифа Кобзона. Сейчас же весь культурный цех так негласно прозвал Николая Баскова. Ибо все знают, Коле можно позвонить в любое время и он выслушает, поможет, направит.

Видимо, поэтому артисты без долгих раздумий выбрали Баскова председателем Российской музыкальной ассоциации.

Вместе с Николаем в ассоциацию войдут такие знаменитости, как Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина.

- Сегодня заявили об образовании Российской музыкальной ассоциации. Она должна находить важную линию общения со СМИ, потому что проводится огромное количество конкурсов, где артисты появляются, а потом пропадают. Потому что их некому поддержать. В России множество талантливых молодых людей. Мы стараемся учитывать в первую очередь именно интересы, потребности молодежи. В перспективе мы хотим создать музыкальный конкурс для молодых и совсем неизвестных людей, имеющих свой репертуар. Дать им возможность заявить о себе и развиваться. В рамках этой идеи будет задействовано 85 субъектов РФ, - объяснил в эксклюзивной беседе с kp.ru Николай Басков.

Напомним: Николай Басков первым поддержал в своих соцсетях спецоперацию России на Украине. И тут же получил поток ненависти от украинских коллег и блогеров.

- А было все. И проклятия, и гробики, и чего только не было. То есть, такое, можно сказать, просто изрыгание ненависти, - объяснял kp.ru Николай. - И вообще, воздействие в последнее время на нашу страну направлено на то, чтобы дестабилизировать наше общество. Огромное количество украинских артистов отписалось от меня. Но мне от этого ни жарко, ни холодно. Для меня самое главное – это то, что огромное количество россиян поддержали меня в этой ситуации, поддержали мою позицию, поддержали нашего президента. Мы-великая нация. Хотя по всему миру сейчас происходит негласное уничтожение русской культуры. Мировое безумие. Как на это реагировать? Да никак. Гордо поднять голову, сплотиться и идти дальше – помогать и поддерживать друг друга, несмотря на то расшатывание, которое сейчас происходит.