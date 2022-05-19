Брат Владимира Кузьмина Александр: «Рокер приостановил концертную деятельность по состоянию здоровья»

Братья Александр (справа) и Владимир Кузьмины вместе начинали в легендарной группе «Динамик».

66-летний советский и российский исполнитель, автор хитов «Сибирские морозы», «Этот парень с гитарой», «Красотка» , «Симона», народный артист Владимир Кузьмин уже отменял концерты в марте. А теперь, со слов его родного брата Александра, решил взять творческую паузу, прекратил концертную деятельность, чтобы основательно поправить здоровье.

Братья Александр и Владимир Кузьмины вместе начинали в легендарной группе «Динамик», которой в этом году исполнится 40 лет. В честь этой даты Александр предложил брату провести в июне в Сочи праздничное мероприятие, организацией которого занимается его жена, концертный директор Наталья. Последние годы отношения братьев осложнились из-за разных обстоятельств, но старший Кузьмин не возражал против мероприятия в честь группы «Динамик». И был в числе приглашенных.

«Мы ждали Володю, но на днях узнали, что он решил приостановить свою концертную деятельность и отменить концерты, - рассказал Александр Кузьмин. – Эти же сведения подтвердил нам и наш племянник и концертный директор моего брата Владимира Кузьмина - Александр Сябро (сын сестры). Мы с ним связывались по вопросу его участия в нашем мероприятии 26 июня в Сочи, на что получили ответ, что Володе нездоровится. Вова решил пока остановить концертную деятельность – неважно себя чувствует. Хочется надеяться, что временно! Поскольку 31 мая у Владимира Кузьмина день рождения, он захотел себе подарить творческую паузу и сделать перерыв. Ведь он уже 55 лет на сцене без отдыха, и недавно у него случился сердечный приступ прямо на гастролях из-за тяжелой гастрольной жизни, постоянных перелетов из города в город и тяжелой работы музыканта. Я, как и все поклонники, желаю ему полностью поправиться и продолжать нас радовать своей музыкой!».

Братья Александр и Владимир Кузьмины. Фото: Личный архив

Брат артиста отметил, что Владимир многие годы всего себя отдавал творчеству и поклонникам, не щадя здоровье.

«Для слушателей поход на концерт - праздник, а для артистов - работа, представляете, что такое 55 лет петь на сцене одну и ту же песню "Симона"? А именно этим и занимался мой брат. Люди ездят в отпуск и потом отдыхают после перелета еще 3 дня, а артисты буквально живут в самолетах, аэропортах, поездах и ночуют по отелям. Вчера я разговаривал с женой моего брата с Катенькой, и в очередной раз справлялся о его здоровье, она уверяла меня, что с Володей все в порядке: «Он взрослый мужчина...», - волнуется за самочувствие старшего брата Александр Кузьмин. – Чтобы повысить ему настроение попросил его жену Катю передать ему мои новые альбомы на английском языке, которые называются «380 volts illusions», «9 lives of a cat» и «i,i,i,i», которые оценили многие профессиональные музыканты России и Алан Парсонс, продюсер группы Пинк Флойд».

«Ходят слухи о том, что мой брат отменил концерты из-за возможной беременности его жены Кати, но на мой вопрос о ее беременности Катенька вчера только улыбнулась, возможно, это их семейный секрет, - поделился с «КП» родственник артиста.- Мы немного поболтали с ней. Брат разговаривать не мог… Катя проявила чуткость, поинтересовалась моими новостями. Я сказал, что у нас с моей женой Наташенькой все в порядке, и я пишу ей свой «кузьминский хит», который скоро все услышат».

Со слов Александра, он решил начать свою собственную гастрольную деятельность и заявить о себе, как о самостоятельной творческой единице.

«Мои концерты и вечера будут целый год посвящаться юбилею группы и творчеству Володи Кузьмина, - говорит Александр. - 3 мая в Сочи уже состоялся такой творческий вечер». Родственник рок-идола подчеркнул, что не планирует заменить брата на сцене, но не считает лишним прославлять его и группу «Динамик».

«Пришла пора рассказать о моем творчестве, о моем брате, народном артисте Владимире Кузьмине, ведь он сам так редко рассказывает об этом, - говорит Александр.- Мне жаль, что сегодня он мало появляется на экранах. На своих встречах буду рассказывать и о группе «Динамик», что называется, из первых рук, то есть, из моих рук «старого динозавра», участника группы, потому что я лучше всех знаю историю рождения песен и коллектива Владимира Кузьмина. Например, расскажу о смешных гастрольных моментах и важных событиях, буду общаться со слушателями и вместе с ними петь на сцене любимые хиты «Красотка», «Симона» и только вживую, под акустическую гитару. На выступлениях я пою и свои песни, которые исполнялись Николаем Басковым, Ярославом Сумишевским, Оскаром Кучера, Александром Кальяновым, а также и моим старшим братом Владимиром Кузьминым. Моя жена Наташа тоже исполнит несколько песен… А еще мы запланировали творческий вечер совместно с бэк-вокалисткой Владимира Кузьмина - Марией Фогель в Волгограде. Как раз в Волгограде был отменен недавний концерт моего брата из-за его сердечного приступа и срочной госпитализации. Уверен, зрителям будет интересно послушать наши истории, Маша расскажет о своей близкой дружбе с моим братом, Игорем Тальковым, Жванецким... В общем, будет много интересного и даже шокирующего, что гости услышат впервые!» – держит интригу музыкант.

Поделился и планом провести летом конкурс-фестиваль творчества Владимира Кузьмина и группы «Динамик» с приглашенными в жюри музыкантами, артистами и друзьями семьи Кузьминых. «Конкурсанты будут состязаться за первые места с песнями Владимира Кузьмина и нашей молодости. Приглашаю всех на свои концерты, будем вместе вспоминать, слушать и петь любимые хиты «Динамика» и Владимира Кузьмина!», – заключил брат рокера.