Италия предложила ООН собственный план урегулирования на Украине

Подобный яркий ход администрации Марио Драги позволяет ему еще и обойти европейских конкурентов в лице Германии и Франции Фото: REUTERS

Правительство Италии на фоне обостряющейся критики со стороны оппозиционных партий по вопросу поставок вооружений Киеву решило перехватить инициативу и выдвинуло собственный план мирного урегулирования. Подобный яркий ход администрации Марио Драги позволяет ему еще и обойти европейских конкурентов в лице Германии и Франции, так и не преуспевших на данном поприще.

Конкретные предложения были представлены накануне министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе его переговоров с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в Нью-Йорке. Как пишет газета «Il Sole 24 Ore», документ был подготовлен МИДом Италии в тесном взаимодействии с правительством.

Согласно этому плану, урегулирование ситуации на Украине будет состоять из четырех этапов, реализация которых должна проходить под руководством и контролем специально созданной Международной группы содействия. Италия предлагает, чтобы в нее вошли отдельные страны и международные организации, в частности ООН и ЕС. Конкретный список государств, которые будут участвовать в проекте, пока не определен, однако в него, по мнению итальянцев, несомненно войдут Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль.

Первый шаг предполагает прекращение огня и демилитаризацию линии фронта, а также создание механизмов мониторинга. Затем должны состояться многосторонние переговоры о будущем международном статусе Украины. Предусматривается, в частности, ее нейтральный статус, однако сочетаемый с возможным членством в Евросоюзе.

Третий пункт касается двустороннего соглашения между Россией и Украиной по территориальным вопросам, опять же при международном посредничестве. Речь идет о границах Крыма и Донбасса, их суверенитете, законодательном и конституционном статусе этих территорий, а также их принадлежности. В любом случае населению должны быть гарантированы языковые и культурные права, сохранение исторического наследия, свобода перемещения как людей, так и товаров, капитала и услуг.

На финальной стадии предлагается заключить новое многостороннее соглашение о мире и безопасности в Европе в контексте ОБСЕ и соответствующее политике добрососедства Европейского союза. Фактически говорится о полной «перенастройке» международного баланса сил.