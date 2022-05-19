Лолита Милявская получит полмиллиона за роль в театре

Театр "Модерн" заключил контракт с певицей на новый сезон Фото: Кирилл Мишин

С прошлого года эпатажная Лолита - не только певица, но и актриса: в театре "Модерн" она играет главную роль в спектакле "Женитьба - вечную невесту Агафью Тихоновну, которая безуспешно пытается выйти замуж. При этом героиня на 30 с лишним лет моложе самой Лолы: Агафье всего 26, а Милявская в этом году отметит 59-летие. Впрочем, ни режиссера, ни публику это не смущает, ведь в облике звезды все идеально: ни одного седого волоска и лишнего килограмма, а на сцене - молодежный прикид: спортивные штаны и ботинки на шнуровке.

Похоже, спектакль с Лолой пришелся зрителям по вкусу - его покажут и в новом сезоне. Так, на Госзакупках сайт kp.ru обнаружил очередной контракт театра с Милявской. Согласно договору, с 20 мая и до конца года артистка заработает 543,5 тысячи рублей. Это гонорар за исполнение роли в десяти спектаклях "Женитьба".

Звездный контракт, к слову, довольно стандартный: по нему Милявская обязана "высокохудожественно исполнять артистическую роль", как того требует режиссер-постановщик, являться на репетиции по вызову завтруппой, "самостоятельно и за свой счет" поддерживать себя в форме, а также не занимать даты спектаклей другими проектами. Если вдруг постановку перенесут по вине Лолиты, певице придется выплатить пени за каждый день просрочки. Кстати, заработки певицы с прошлого года не изменились. Вот только в первом контракте с "Модерном" спектаклей было меньше: тогда Милявская заработала 380,5 тысяч рублей.

Роль Агафьи Тихоновны далась Лолите нелегко. Когда Юрий Грымов позвал артистку в спектакль, она согласилась далеко не сразу. Во-первых, 40 листов текста с заковыристой стилисткой 19 века; а во-вторых, Лолита все-таки не актриса.

- Я хотела набрать Юру, сказать, что я не смогу это выучить. Когда из 76 листов ты занят в 40, это тяжеленная работа, - признавалась звезда. - У меня начались панические атаки. Сумка стала похожа на большую аптечку, где есть все виды успокоительных капель. Но когда я начала учить роль, то поняла, что несколько дней уже не ругаюсь матом. И когда я это поняла, сказала себе: "Надо начинать жить заново!". Сейчас, бывает забываю текст, но партнеры придумывают аналогии, которые срабатывают.