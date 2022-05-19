Россия вышла на первое место по обогащению урана. Зачем нам столько

Лихачев сразу же пояснил, что 95% всего необходимого делается в России. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Глава Росатома Алексей Лихачев приехал к Владимиру Путину в Ново-Огарево, чтобы рассказать, ударят ли западные санкции по нашим ядерным технологиям.

- Мы видим критику (имеется в виду критическая зависимость – Ред.) в электротехнике, электронике, некоторых видах дизельного оборудования, некоторых видах насосного оборудования, - рассказал президенту топ-менеджер.

Лихачев сразу же пояснил, что 95% всего необходимого делается в России. Причем, самого главного. Да, оставшиеся 5% приходится покупать, но это вещи, которые реально в скором времени заместить.

- Российские атомные технологии импортонезависимы. И мы здесь не видим никаких сдерживающих факторов, - заверил глава Росатома.

Самое главное, у отрасли есть деньги на финансирование настоящего импортозамещения. Компания готова тратить по триллиону (!) рублей в год, чтобы наша промышленность сделала для нее и электронику, и нужные насосы.

- Мы достигли второго места по добыче урана в мире в последние годы. Уверенно держим первое место по обогащению и конверсии и устойчиво входим в тройку по фабрикации топлива, - перечислил Лихачев.

- Нам предстоит построить еще 16 инновационных блоков в горизонте до 2035 года, - добавил он. И это только в России. Мы активно строим реакторы и за рубежом. Вот куда столько урана уходит.

Потом он назвал главные проекты до 2030 года:

+ «Прорыв» - это проект по созданию реактора четвертого поколения. На нем даже теоретически невозможно повторение трагедии Чернобыля или Фукусимы. Кроме этого, АЭС способна на месте получать новое топливо из отработанного.

+ Продолжаются эксперименты с термоядерной энергией. Ученые верят, что технология промышленных термоядерных реакторов избавит человечество от всех энергетических проблем.

+ Вместе с «Роскосмосом» строятся атомные ракетные двигатели для полетов далеко от Земли.

+ Квантовые процессоры. Это перспективная технология, которая может несоизмеримо увеличить способности компьютеров.

- Мы сейчас наряду с США и Австрией добились соответствующего прототипа квантового процессора. И первыми, кстати, сделали реальную программу, то есть программное обеспечение для квантового алгоритма в интересах атомной отрасли, - рассказал Лихачев.