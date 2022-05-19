Джордж Буш-младший «Зеленскому»: Вы должны уничтожить как можно больше русских войск

75-летний экс-президент США был уверен, что разговаривает не с пранкерами, а с самим президентом Украины Фото: EAST NEWS

Знаменитые российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) смогли дозвониться до 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Запись своего «перфоманса» пранкеры представили в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» общества «Знание».

75-летний экс-президент США был уверен, что разговаривает не с пранкерами, а с самим президентом Украины Владимиром Зеленским.

- Буш оказался весьма бодр для своих лет, весел и не проявлял в разговоре странных действий как действующий президент США Джо Байден, - заявили Вован и Лексус «Комсомолке». - Мы поговорили о нынешней ситуации в мире, о временах, когда он руководил США, а также в конце разговора лично представились Бушу как герои Украины.

- Наш «Зеленский» пожаловался, что якобы Байден постоянно называет его Моникой Зелински. На что Буш ответил, что он «еще не дошел до той стадии, чтобы называть Зеленского Моникой». Можно сказать, что эта беседа доставила удовольствие обеим сторонам, - пошутили пранкеры КП.

ЭТО НАТО - КОМУ НАДО

«Зеленский»: Вы же не хотели брать Россию в НАТО?

Буш: Нет. Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Все, что он хотел, - это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО было не наступательным альянсом, а оборонительным.

З.: Нет, но вы всегда хотели взять Украину в НАТО, а не Россию, насколько я помню.

Б: Да, это правда. Я чувствовал, что Украина должна быть в ЕС и в НАТО.

З.: Вы знаете, та риторика в начале девяностых, когда госсекретарь Бейкер обещал Горбачеву не расширять НАТО, но это было бы совершенно неправильно, особенно при тех угрозах, которые сейчас представляет Россия.

Б: Да, это верно. Это верно. Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце, это было много лет назад. А значит и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время, и именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны.

З.: Нет, я имею ввиду, что не имеет значения, что на самом деле Бейкер обещал Горбачеву в прошлом. Мы должны видеть, что происходит сейчас.

Б: Да. Верно.

З.: Вы знаете, я имею в виду, что фактически сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских.

Б: Да.

УНИЧТОЖАЙТЕ БОЛЬШЕ РУССКИХ ВОЙСК

З.: Конечно, Россия обиделась, что НАТО стало расширяться. Это проблема для них. Поэтому они начали это. Я говорю о самоопределении ДНР и ЛНР, оккупированных Россией регионов с восточной стороны. Вот Путин пытается показать, что это тот же случай, что и с Косово, помните тогда, в 2007 году, вы признали Косово независимым государством, и он использовал те же методы.

Б.: Верно. Ага. Я не знаю. Я думаю, что, если вы победите, или когда вы победите, многие из этих вопросов исчезнут с повестки. И ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь! И я, конечно, на это надеюсь. И для Соединенных Штатов очень важно продолжать возглавлять это движение и оказывать вам необходимую поддержку. Мне кажется, у вас хорошие связи с администрацией, ваш министр обороны и остальные постоянно информируют наших военных о том, что вам нужно. И наши военные действительно поддерживают то, что вы делаете, господин президент.

АМЕРИКАНСКИЕ МОЗГОПРАВЫ

З.: Вы знаете, господин президент, я не знаю, как настроить россиян против Путина. Я знаю, что у вас много НКО (некоммерческие организации. - Ред.). Многие общественные организации проделали огромную работу по цветным революциям в постсоветских странах за столько лет. Так что они очень помогли. Итак, как мы можем работать в России сейчас, чтобы люди начали понимать, как можно изменить систему внутри России с помощью НКО?

Б.: Ага. Я согласен с вами, вы знаете, информационная война очень важна, и у нас есть специалисты, и, очевидно, им приходится доносить мысли даже в головы самых упертых.

ПЛОХОЙ СААКАШВИЛИ

З.: Я хотел извиниться за вашего мальчика, Михаила Саакашвили. Мне пришлось выгнать его. Я устал от него. Он был моим советником на Украине, постоянно употреблял наркотики и просил много денег.

Б: Да, я знаю, слушайте. В душе он буйный парень. Да, я согласен, у нас были проблемы с ним в Грузии. Путин расставил ловушку, и он в нее попал. И любая паника в то время была недопустима. Вам нужно было спросить меня, должен ли он быть частью вашего правительства. Я бы дал вам совет. Но знаете, я не разговаривал с Саакашвили с 2008 года.

З.: Но он тоже не смог вступить в НАТО – это его огромный провал

Б: Да. Но на самом деле, если бы был верен своим корням, он бы до сих пор был в Грузии, а не мотался по Украине и другим местам. Знаете, меня это расстроило, его избрали, он хорошо поработал какое-то время. Был отпор его администрации, и я подумал, что он останется, и будет бороться за грузинскую демократию, но вместо этого он уехал на Украину…

З.: Плохой мальчик.

Б: (смеется) А он все еще на Украине? Позвольте мне спросить вас об этом. Он еще на Украине?

З.: Да, у него есть гражданство. Я ему вернул его, но это буквально анекдот. Веселая история.

Буш: Да. Позвольте мне спросить: есть ли на нем форма? Воюет ли он против русских? Он воюет против русских? Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских.

З: А, ага.

БИОНАСЛЕДИЕ ПЕНТАГОНА

З.: Я также хотел бы поблагодарить вас. Мы смогли сохранить ваше наследие в Украине. Например, те биолаборатории, которые финансировали США на территории нашей страны. Это программа Пентагона. Вы помните?

Б: Да.

З.: На постсоветском пространстве Пентагон финансирует много биолабораторий, и нам удалось их сейчас эвакуировать в безопасное место, так что русские ничего из этих лабораторий не получили.

Б: Хорошо. Да, вы умный парень.

В ЧЕМ СИЛА, БУШ?

З.: Вчера я встречался с нашими героями, героями Украины. Они воевали на информационном фронте, а потом их призвали в украинскую армию. Они такие же пилоты, как и вы, и сбили много русских самолетов. Я хотел их наградить, но они отказались, они сказали: «Пожалуйста, дайте поговорить с президентом Бушем». Я сказал, что у меня будет с вами беседа. И они говорят: «Мы его поклонники. Он действительно сделал многое в своем президентстве». И они мои хорошие друзья. Может быть, они и возглавят Украину в будущем, такие ребята, такие молодые ребята, которые действительно борются за демократию. Они мечтали поговорить с вами, и, если вы не против, я подключу их, и они скажут вам много хорошего. Если вы действительно не возражаете.

Б.: Я не возражаю.

З.: Хорошо, давайте я их подключу. Позвольте мне подключить их. Если позволите, скажете моим друзьям «Слава Вовану и Лексусу».

Б.: Хорошо. «Слава Вовану и Лексусу». Подключайте их уже.

З.: Подключаю, Вован и Лексус. Минуту, пожалуйста. Я подключаю их. Хорошо. Момент.

Вован и Лексус: Здравствуйте, господин президент

Б.: Привет, ребята, как вы?

ВиЛ: Мы боремся за нашу независимость.

Б.: Что ж, я очень вами горжусь.

ВиЛ: Мы такие же пилоты, как и вы.

Б.: Ну вот, вот. Ага.

ВиЛ: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?

Б.: Да. Нет… Да, это верно.

ВиЛ: (говорят на русском) Вот и брат говорит, что в деньгах. Я считаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил и что, ты стал сильнее?

Б.: Думаете, я вас понимаю? Потому что я не понимаю вас.

ВиЛ: (опять говорят на английском) Нет, нет, нет. Просто почувствуйте, почувствуйте это своим сердцем.

Б.: Думаю, я чувствую, я чувствую ваш пыл.

ВиЛ: Потому что правды за тобой нет.

Б.: Я чувствую ваш пыл каждый день.

ВиЛ: Просто почувствуйте, что мы пытаемся выразить.

Б.: Я это чувствую, но что более важно, я вижу это, когда вы сопротивляетесь России, и вот мое, вот мое предложение - продолжать бороться.

ВиЛ: Мы будем бороться.

Б.: Не сдавайтесь. Ну, правда с вами.

ВиЛ: Правда с нами.

Б.: Да, она с вами и с Зеленским, я ему сказал, я сказал Зеленскому, что он как Уинстон Черчилль.

ВиЛ: Он наш президент.

Б.: Он велик.

ВиЛ: Да, он как Моника Левински.

Б.: (дико смеется) Ладно, парни. Отлично поговорили. Храни вас Бог.

ВиЛ: А мы вас соединяем с президентом Зеленским.

Б.: Хорошо. Хорошо. Ага. Спасибо.

ВиЛ: Спасибо. Большое вам спасибо. Слава России!