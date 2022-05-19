Декретные выплаты увеличат: к чему приведет объединение фондов пенсионного и социального страхования

Михаил Мишустин на заседании правительства обсудил законопроект об объединении фондов. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Со следующего года в России заработает единый Фонд пенсионного и социального страхования. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, где обсуждался законопроект об объединении фондов.

Как рассказал Мишустин, тариф на обязательное пенсионное и медицинское страхование со следующего года будет единый. Работодателям придется заполнять только один платежный документ.

- Будет определена единая база для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, - пояснил Мишустин.

Положенные гражданам выплаты будут осуществляться на принципах социального казначейства. Объединенный фонд будет работать на основе существующей территориальной сети. Будут организованы единые офисы обслуживания клиентов.

Кроме того, объединение фондов сократит административные издержки.

Еще один подготовленный правительством законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Ответственность бизнеса за административные правонарушения будет смягчена. Как рассказал премьер, за впервые выявленный при проверке проступок будут не штрафовать, а выносить предупреждение. Региональные бизнес-омбудсмены смогут участвовать в качестве защиты при рассмотрении дел в отношении бизнеса.

- В настоящее время российская экономика перестраивается, предприятия уже адаптируются к новым условиям - меняют поставщиков, выходят на другие рынки. И очень важно помочь им в этом, снижая административную нагрузку, - отметил премьер.

Мишустин также рассказал, что правительство запускает специальную программу льготного кредитования для предприятий, закупающих приоритетную импортную продукцию.

- В нынешних условиях многие предприятия вынуждены оперативно перестраивать производственные цепочки, искать новых поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, а свободные объемы товаров на рынке встречаются нечасто. Поэтому такая работа сейчас требует значительных усилий и нередко высоких затрат, - пояснил Мишустин.

В перечень приоритетного импорта вошли продовольственные товары, лекарства, транспортные средства, стройматериалы, станки, сельскохозяйственные машины, электроника. Как пояснил премьер, стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30% от ключевой ставки ЦБ плюс 3%. В целом это будет около 7%. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать 1 год. Для оборудования и средств производства - 3 года.