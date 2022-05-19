Ежемесячное пособие по уходу за ребенком превысит 57 тысяч рублей, а пособие по беременности и родам - 660 тысяч рублей

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком превысит 57 тысяч рублей Фото: Shutterstock

В четверг правительство поддержало законопроекты о введении единого тарифа на социальное страхование и объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. В Минтруде пояснили, что это значит и какие выгоды получат россияне.

1. Благодаря введению Единого тарифа упростится отчетность для предприятий. Теперь не нужно будет сдавать разные отчеты в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Будет единая форма, из которой государственные органы будут получать необходимые сведения.

2. Решение о едином тарифе поможет работающим гражданам:

- те, кто трудится по гражданско-правовым договорам, так называемые «внештатники», тоже получат право на больничные и отпуска по уходу за ребенком;

- максимальные размеры выплат по больничному, отпуску по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком вырастут в 1,5 раза.

3. К 2025 году при введении единого тарифа:

– максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели – 37,9 тыс. рублей);

– максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) к 2025 г. составит 660,9 тыс. рублей (при действующей модели – 435,9 тыс. рублей);

– максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет – 143,5 тыс. рублей (по действующей модели – 94,7 тыс. рублей), при стаже от 5 до 8 лет – 114,8 тыс. рублей (по действующей модели – 75,7 тыс. рублей), при стаже до 5 лет – 86,1 тыс. рублей (при действующей модели – 56,8 тыс. рублей).

4. Также предлагается объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единый Социальный фонд России. Это значит, что по привычным адресам граждане смогут получить больше услуг, а само назначение пособий и выплат станет быстрее.

Сейчас встречается немало ситуаций, когда человеку нужна помощь и от ФСС, и от ПФР. Пенсия по инвалидности, например, выплачивается ПФР, а вот средства реабилитации выдаются ФСС. Материнский капитал при рождении ребенка будущие мамы получают в ПФР, а пособие по уходу за детьми до 1,5 лет – в ФСС. С 1 января 2023 года ходить по разным адресам будет не нужно. Все услуги ПФР и ФСС можно будет получить в одном месте – в клиентской службе объединенного фонда или онлайн. При этом все точки присутствия фондов будут сохранены. То есть граждане смогут приходить в объединенный фонд по привычным адресам – и получать больше услуг в одном месте.

Решение об объединении фондов в Социальный фонд России позволит:

– повысить доступность услуг: если прежде надо было обойти несколько учреждений либо «зайти» в личные кабинеты на разных сайтах, то теперь будут Единые клиентские службы.

– повысить прозрачность управления внебюджетным фондом: раньше профсоюзы и работодатели не могли влиять на деятельность фондов, теперь социальные партнеры войдут в Наблюдательный совет фонда;

– сократить расходы на содержание фондов – за счет перехода на Единую цифровую платформу и отказа от избыточных административных расходов.