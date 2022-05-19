«Нужный момент» пока не настал: Родные Ален Делона опровергли сообщения о его смерти

86-летний французский актер решил прибегнуть к эвтаназии, но вряд ли он осуществит задуманное в дни Каннского фестиваля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со вчерашнего дня Telegram-каналы сообщают о смерти одного из самых культовых актеров ХХ века. «С высокой долей вероятности 18 мая 86-летний Ален Делон попрощался с родными и близкими, чтобы уйти из жизни с помощью эвтаназии», - распространили "утку" западные анонимные источники.

Миллионы женщин во всем мире взрыднули. Какой красивый мужчина, ну, наверное, самый красивый из всех, покинул наш мир таким необычным способом. Многие фейку поверили.

Пять лет назад Делон объявил о завершении актерской карьеры. Он серьезно болел. Не то несколько инсультов, и он уже не передвигался самостоятельно, не то его мучила аритмия и головные боли, что неприятно вдвойне. Два месяца назад он заявил, что жить больным и беспомощным ему надоело. Он хочет уйти в мир иной не дожидаясь, когда Бог призовет его. С помощью эвтаназии, в Швейцарии, где живет актер, она разрешена.

«С определенного возраста мы имеем право свалить по-тихому, избегая больниц, уколов и боли», — обозначил он свое желание.

И начал терроризировать своих детей: помогите папе осуществить задуманное. Вначале поручил старшему сыну Энтони найти подходящую клинику, оформить документы и оплатить «услугу». Попросил сопровождать его до конца. Энтони был озадачен. Подумал-подумал и отказал отцу. Тогда Делон насел на свою дочь Анушку. Она тоже живет в Швейцарии и ухаживает за папой. Анушка тоже была смущена. Как там пойдет дальше, никто не знает. Но сегодняшнюю сплетню о смерти Делона, к счастью, опровергли.

Пресс-секретарь Делона заверил, что 86-летний артист жив и с ним все хорошо. По заверениям близких, «нужный момент» пока не настал, но они ничего не исключают. Мы же надеемся, что этот момент не настанет никогда. Пусть Делон живет столько, сколько ему отмерено. Даже несмотря на свои публичные заявления.

По информации наших источников, едва ли Делон уйдет из жизни в дни Каннского фестиваля (в этом году он продлится до 28 мая). Эвтаназия во время праздника кино – моветон. Зачем так огорчать своих поклонников? Смерть Делона омрачила бы кинофорум, а то и сорвал бы его. Из-за пандемии COVID-19 фестиваль либо переносили, либо он проходил в урезанном формате. Ален Делон много раз бывал в Каннах. Он не только легенда мирового кино, но и символ Франции. В последний раз Делон посетил 72-й Каннский фестиваль в мае 2019-го. Актер удостоился почетной «Золотой пальмовой ветви» за выдающуюся карьеру в кино.