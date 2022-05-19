Известный актер прилюдно унизил покинувшую Россию Чулпан Хаматову

Пока Чулпан сосредоточена на репетициях, российские коллеги актрисы активно комментируют ее деятельность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После побега из России Чулпан Хаматова обосновалась в Латвии. Артистка в скором времени выйдет на сцену Нового Рижского театра. Пока Чулпан сосредоточена на репетициях, российские коллеги актрисы активно комментируют ее деятельность.

Актер Сергей Никоненко прилюдно унизил Чулпан Хаматову. "Хаматова - набитая дура, а если получает деньги, то ... (женщина с низкой социальной ответственностью). Можно не только тело продавать, но и душу", - не сдержал эмоций артист.

Он уверен, что Россия прекрасно проживет без таких, как Чулпан. "А они без России - нет", - приводит телеграм-канал "Абзац" слова Никоненко.

Ранее актриса Татьяна Васильева предложила лишить Хаматову всех званий за вызывающие высказывания. Чулпан отмечала, что звание "народной артистки", которое ей дали в России, не что иное как "бредятина".

"У Хаматовой было то, о чем может мечтать каждый актер! Она двинулись туда спасать какие-то накопления... Хаматова не должна сюда возвращаться, потому что она поступила как свинья, наевшись желудя досыта! В «Современнике» она играла все ведущие роли... Я могу Чулпан любить или не любить, но знаю актрис, которые покруче нее. Все это время Хаматова занимала чье-то место", - сказала, как отрезала, Татьяна Григорьевна.

Ранее Васильева назвала коллегу "дурой". "Если бы я увидела Чулпан сейчас, я бы сказал ей: «Ты - дура»", - не стала миндальничать звезда антрепризных постановок.