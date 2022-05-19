Начальник Генштаба ВС США дозвонился российскому коллеге

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

19 мая 2022 года по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли.

В Минобороны России сообщили, что в разговоре были обсуждены вопросы, "представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине".

Не исключено, что разговор генералов шел об иностранных наемниках, которые могут быть в числе находящихся в "Азовстали". По данным радиоперехватов на территории "Азовстали" в составе украинской группировки могло находиться до 400 иностранных наемников.

Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады.

Ранее генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлек на Украину 6 824 иностранных наемников из 63 государств.

- Наиболее многочисленная группа прибыла из Польши – 1717 человек. Около полутора тысяч наемников прибыло из США, Канады, а также Румынии. Из Великобритании и Грузии, каждой, – до 300 человек. С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики прибыли 193 человека, - перечислил тогда представитель Минобороны России.

В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожено более тысячи граждан иностранных государств. Примерно столько же бежали из Украины.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России за последние месяцы установлены порядка 20 командиров Вооруженных сил Украины, отдававших преступные приказы о проведении обстрелов гражданской инфраструктуры, влекущих смерть мирных граждан и большие разрушения. Каждый новый факт их противоправных действий получает отдельную уголовно-правовую оценку в рамках уголовного дела.

Следствие установило, что в числе командиров, отдававших приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры, - начальник оперативного отделения штаба 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Черниченко, а также командир 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вячеслав Вессер. Кроме того, к совершению указанных преступлений причастны украинские командиры, уже проходящие по аналогичным уголовным делам: Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Артем Пучков, Геннадий Бойко, Мирослав Верховой, Дмитрий Довбий, Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Сергей Поступальский, Роман Мамавко и Николай Янчий.

В отношении перечисленных украинских военнослужащих возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Следствие продолжает устанавливать конкретных лиц из состава украинских вооруженных формирований, причастных к обстрелам мирного населения и другим преступлениям.