Стало известно, кто купит все рестораны «Макдоналдс» в России

Все 62 тысячи сотрудников останутся работать на прежних позициях Фото: Иван МАКЕЕВ

«Макдоналдс» продает свой бизнес в России. Покупателем станет Александр Говор. Для него этот бизнес известный. По договору франшизы он управляет 25 ресторанами американской сети. Все они находятся в Сибири.

Предприниматель родился в 1960 году. За это время успел создать свою бизнес-империю. В нее входят угольные разрезы и шахты, строительные фирмы, животноводческие фермы, производитель продуктов питания, нефтеперерабатывающий завод, несколько отелей и сеть частных клиник. Точных данных о его состоянии нет, но оно точно составляет десятки миллиардов рублей.

Сумма сделки по покупке «Макдоналдса» в России не раскрывается. Говор станет владельцем более 700 ресторанов. Все формальности будут улажены в ближайшие несколько недель. Название станет другим. Плюс, как сообщалось ранее, американская компания не даст использовать некоторые фирменные названия – например, бигмак. Но вряд ли это смутит любителей фастфуда, если качество останется на уровне.

Есть и другие обязательства. Так, договор по передаче активов предусматривает сохранение рабочих мест. Все 62 тысячи сотрудников останутся работать на прежних позициях. Условия их труда не могут меняться в течение двух лет. Кроме того, сохранятся все действующие обязательства перед поставщиками, арендаторами и коммунальными службами.

В целом, смена собственника никак не должна отразиться на работе ресторанов. Подавляющее большинство продукции производилось внутри страны. Менеджмент полностью местный. Бизнес-модель отработана. Да и сам предприниматель уже знает специфику работы в отрасли фастфуда.

Напомним, «Макдоналдс» работал в России 32 года. В начале марта компания приостановила работу ресторанов в России. В простой отправились все сотрудники. Все это время они получали 2/3 зарплаты. Хуже обстояли дела у поставщиков. Им пришлось остановить производство и срочно искать новых клиентов. Смена собственника для них – позитивная новость. Уже в июне многие рестораны некогда американской сети могут снова открыть двери для российских клиентов.