Кто такая Алена Михайлова, сыгравшая главную роль в фильме «Жена Чайковского»

Публику впечатлила исполнительница главной роли Алена Михайлова

На 75-м Каннском фестивале показали новый фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», где режиссер попытался разобрать заезженную тему сексуальности великого композитора. Картина не произвела фурора, западная пресса разнесла работу в пух и прах: режиссера обвинили в том, что он снимал исключительно про себя, главную героиню показал нимфоманкой, а тональность работы получилась нарочито истеричная, агрессивная и в целом токсичная. Зато публику впечатлила исполнительница главной роли Алена Михайлова. «КП» напоминает, кто это такая зрителям, все еще не посмотревшим сериалы «Водоворот» и «Чики», с которых карьера актрисы-альбиноса по сути и началась.

В 2019 году никто и знать не знал про Михайлову, визуально напоминающую Пету Уилсон («Ее звали Никита»), но уже в 2020 году у артистки нестандартной внешности и харизмы случилось сразу пять проектов, как минимум два из которых точно сорвали овации — это сериалы «Водоворот» и «Чики», где Алена сыграла главные роли.

Ничего не предвещало такого успеха: девушка больше похожа на модель или профессиональную прыгунью Дарью Клишину, не зря посвятила детство спорту — занималась легкой атлетикой, гимнастикой, греблей и даже футболом. Но все же в родной Перми дочь продавщицы и шофера поступать решила именно на актерский факультет института культуры.

— У меня была просто истерика, потому что нужно было куда-то поступать — одиннадцатый класс, — признавалась артистка. — А я ничего не умею! Я вот бегала все 17–18 лет. Я просто не знала, чего я хочу, что я могу, чем бы я хотела заниматься. У меня хорошие были оценки и по русскому, и по литературе, и по алгебре. До девятого класса я училась, по-моему, на одни пятерки, потому что у меня очень строгий папа. Прямо четыре-пять, троек у меня не было. А потом как-то я на все подзабила. Мне сказали: иди в институт культуры. Я такая: ну, наверно, пойду, а че делать-то? И пошла. Че-то выучила и ходила к одной актрисе взрослой, позанималась. Она мне подобрала отрывок стихотворения, басню. И меня взяли.

После окончания вуза Михайлова отправилась в столицу.

— Когда я ехала в Москву, у меня было огромное эго, — вспоминала Алена. — Меня типа недолюбили, не хватало внимания, заботы. И я хотела любви бесконечной, чтобы все восхищались, превозносили и просто любили. И когда это эго начало сдуваться, мне стала не так интересна моя профессия.

В итоге никаких Канн могло и не быть: Михайлова вернулась домой, провалив театральные экзамены. Заработала в Перми тридцать тысяч — продавала мороженое («мне спускали веревки с пакетиками, где внутри были деньги, а я возвращала пакет, где уже было мороженое»), работала частной няней, собирала мусор (один раз даже пришлось прикрыть картонкой лицо, чтоб не узнали знакомые), мыла посуду в кафе, клеила объявления, крутила купаты в мясном цехе ресторана — и снова вернулась в ненавистную столицу. Разослала видеовизитку по всем актерским агентствам. Ответа не было.

Но потом раздался звонок — у Михайловой появился агент. И через некоторое время первая роль — соблазнительницы Веры в картине «Люби их всех».

Но прорывом стал сериал «Чики» 2020 года — авторская работа Эдуарда Оганесяна, сильно отличная от сонма одинаковых сериалов, выпускаемых отечественной индустрией с конвейера. Михайлова не играла первую скрипку в проекте, но в компании с Ириной Горбачевой, Варварой Шмыковой и Ириной Носовой создала один из лучших русских фем-проектов, сыграв проститутку в завязке Марину. Главная задача была выполнена: актрису, наконец, заметили. И после успеха сериала завалили предложениями. Михайлова уверяет, что регулярно листает десятки ролей, из которых очень внимательно выбирает подходящий материал. В фильмографии артистки пока 12 работ, но одна из них уже показана на Каннском фестивале («Жена Чайковского»).

Фото: другой источник.

Алена кокетничает — мол, не любит профессию (особенно комедии), при этом в определенный период жизни начала так активно сниматься, что пришлось обращаться к психологу: девушка не знала, как распоряжаться свободным временем, когда случался отсыпной.

Актриса любит танцевать, следит за мировой хореографией (любит работы грека Димитриса Папаиоанну) и снимает стресс именно таким способом.

— То, что мы видим в моих соцсетях, — это скорее трансляция чего-то, но до конца не понимаю, чего именно, — говорила актриса. — Я даже могу на съемках танцевать, если знаю людей достаточно близко. Порой я трачу много часов на то, чтобы тело выдало что-то другое. Нужно заставить мозг отключиться — тогда он перестанет контролировать движения и выдаст нечто новое, а не какие-то заученные привычные комбинации. Поэтому порой бывает, что я очень сильно злюсь, когда что-то не получается…

Михайлова встречается с Михаилом Дементьевым — оператором сериала «Чики». Но официально личную жизнь тщательно скрывает. Не ссылаясь на пресловутую поговорку про счастье и тишину, нет. Просто говорить не очень любит: ни во время интервью, ни в кадре (мечтает даже сыграть бессловесную роль). Обособленность на грани закрытости ей очень нравится.

— Возможно, это какое-то кокетство, но я не считаю себя настолько интересным человеком, чтобы со мной о чем-то говорить, — уверяет Алена. — Что обо мне можно спрашивать? Все, что я могу делать, я делаю: кино, какие-то танцы. Вообще, самые прекрасные моменты вроде заката с любимым человеком или красоты природы воспринимаются без слов. Самые классные моменты — они всегда без слов.