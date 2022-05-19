Россия все так же сильна, несмотря на беспрецедентное давление Запада

Вел дискуссию политолог, политобозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В международном мультимедийном медиацентре Россия-Сегодня состоялся Круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему «Будущее России».

В нем участвовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгин и декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков, основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.

Вел дискуссию политолог, политобозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

Беспрецедентное санкционное давление не ослабило Россию. Оно простимулировало страну, с одной стороны, опереться на внутренние ресурсы, а с другой – искать более тесные связи с партнерами на Востоке, в Азии, Латинской Америке, и это касается не только экономики и финансов, но и науки, спорта, культуры.

РОССИЯ – ГАРАНТ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Андрей Безруков рассказал о том, как Россия живет между двумя укладами:

- Если погрузиться на 100 лет назад - те же главные 3 фактора. Технологический скачок. Перестройка мира в связи с изменениями технологических возможностей - тогда быстрее прочих развивались США и Германия. И разная скорость движения бывших империй на фоне переформатирования экономики третьего цикла с разрушительными последствиями. Сейчас мы видим уровень напряженности третьего цикла. Те, кто считался городским пролетариатом, активно выходит на улицу. Класс, не имеющий перспектив - ему все равно за что или против кого голосовать. Он просто недоволен ситуацией. И эти три фактора, как и сто лет назад имеют значение. Самый глубокий кризис всегда приходит из-за угла. Мы можем увидеть реальный социальный взрыв.

Мир разделился на реальный Запад и на весь остальной мир, который был когда-то колониями запада. Нам придется перестроить за пять лет свою экономику под второй мир. Эта экономика будет мобилизационной. Нам нужно будет обеспечить новые логистические цепочки. При том мы остаемся ведущей логистической и энергетической державой. И будем не только экспортерами основных энергоресурсов, но и гранатами мировой логистической безопасности.

ОБЕСПЕЧИТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМ

Владимир Княгин рассуждал о первоочередных действиях в режиме санкций:

- Мы получили удар беспрецедентным объемом санкций. Эффект от них складываются из ряда комплексов. Нас исключают из экономическо-финансовых расчетов. Это осложняет наши отношения со всеми странами, не только западными. Второй проблемный блок – транспорт, ведь ушли основные поставщики не только авиационной, но и морской техники, возникли ограничения по железнодорожному и автомобильному сообщению, масса технологических ограничений введена. Сюда добавляются спорт культура и наука.

Что нам делать? Обеспечивать функциональность производственных систем. Начиная от расширения сервисной сети. Оперативную замену чужого оборудования. Поддержание существующих технологических систем. Реверсивный инжиниринг —это второй блок проблем. Надо решить проблему за год, пока есть ЗИПы. И третья задача — она выходит за горизонт определения развития. В этом году мы все равно поучим профицит в 200 млрд. Деньги надо вкладывать в формирование новых КБ —а это непростая задача. Что касается науки — как соответствуют органы управления наукой новым вызовам?

Уровень неопределенности пока зашкаливает, но действия по указанным направлениям в данном отношении лучше, чем бездействие.

ЧТО ДАЮТ МЕЧТАТЕЛИ

Владимир Пирожков – о необходимости мечтателей:

- Довольно долго мы были в расслабленном состоянии почивали на лаврах. На инвестиции в НИОКР мы тратим 39.8 млрд рублей. США, Китай и Япония тратят, конечно, намного больше. Справимся ли мы или нет, переходя на новые технологии — ну тут не только у нас, у всего мира проблемы. 250 компаний в мире работают на передвижения в пространстве. В России таких компаний две. Нужны мечтатели, которые ясно видят будущее. Рецепт будущего — в новых подходах и в не торможении существующих проектов будущего.

Поддержим мечтателей–реалистов – прорвемся.

ЧТО ТАКОЕ КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Евгений Михайленко говорил о тенденциях развития:

- Как будут развиваться российские города будущего? Образ будущего — равенство граждан, научно-технологическое развитие, самодостаточность страны, эффективная занятость людей, комфортная среда. НТР на первом месте. Самодостаточность идет далее. Наличие работы стало значимым фактором — прежде это так серьезно не звучало. Комфортная среда связана не только с окружением, но и с возможностью перемещений, и с экологией. Говоря о комфортности среды — человек предполагает больше возможностей по реализации своих устремлений. Есть тренд противодействия внешним вызовам — и связано это, в том числе, с модернизацией страны. Это связано, в частности, и с модернизацией авиации. Продолжится процесс внутренней мобилизации – на этом фоне будет развиваться внутренний туризм. Комплексное развитие российских территорий станет общероссийским трендом. Растет тенденция на энергоэффективность. Несмотря на богатство ресурсов, мы все- таки научимся быть более экономными. Базовые проблемы большинства домов, в которых живут россияне —низкая энергоэффективность. Малоэтажная застройка будет приобретать все большую ценность.

Малые города могут вступать в коллаборации, чтобы стимулировать туризм – и при том менять образ жизни горожан. Город становится пространством для коммуникации. Один из трендов — креативные пространства, внутри городов.

НЕ БОЯТЬСЯ ИСКАТЬ НОВЫЕ ПУТИ

Олег Кивокурцев говорил о направлениях, где нас ждут:

- Мы работаем с 43 странами мира. В том числе, с аэропортами Стамбула, Вашингтона. Поскольку нет ни глобального разрыва отношений, ни полного отключения от СВИФТа, то работа продолжается. Есть три пути для технологических отраслей в России. Первый - путь на цифровизацию. Второй— импортозамещение, ведь ушли важные сервисы, а ранок огромен. Третий -экспорт в третьи, дружественные страны, например в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Эмираты, Оман, ряд стран Южной Америки — там мы можем восполнить направления проблемные. Еще есть Иран — это страна огромных возможностей. Они много лет отрабатывали цепочки вызовов. Например, с реэкспортом нефти. Во всех этих странах могут быть реализованы российские проекты. И там есть комфортное налогообложение для IT компаний. Мы потеряем только на курсах валютных операций, но я не вижу тут больших проблем, зато будет огромная выручка валютная у компаний. Ну вот начались проблемы с полупроводниками – так они возникли еще с 2020-го года. Ну хорошо, пойдут они либо через Эмираты, либо через Казахстан, либо через Белоруссию. Может, снизится спроса на разработчиков, но

это проблема решаемая. А такие компании как наша, будут экспортировать и дальше, и качество высокотехнологичных продуктов выровняется. Главное - не бояться, чуть-чуть подумать и увидеть входной путь.

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