Ввзбешенная Бабкина отчитала Пугачеву

А ведь совсем недавно могло показаться, что Надежда Георгиевна тепло относится к коллеге по эстраде Фото: соцсети

Надежда Бабкина внезапно напала на Аллу Пугачеву, которая вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри уехала в Израиль. Знаменитая исполнительница народных песен разразилась гневной отповедью в адрес Примадонны. А ведь совсем недавно могло показаться, что Надежда Георгиевна тепло относится к коллеге по эстраде.

"Какое-то время человек делает интеллектуальный вклад в страну. И при острой ситуации у него что-то дрогнуло внутри, а у меня нет, например. Поэтому каждый человек в данной ситуации несет ответственность за свои деяния", - начала свою пылкую речь 72-летняя Надежда Бабкина.

Свое заявление об Алле Пугачевой она сделала на пресс-конференции ТАСС, на которой появилась вместе с Николаем Басковым, Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Александром Маршалом и Григорием Лепсом. Руководительница ансамбля "Русская песня" призналась, что не понимает, "как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы!".

Тут же за Аллу Борисовну вступился исполнитель хита "Рюмка водки". Лепс отказался причислять жену Максима Галкина к эмигрантам. "Пугачева - великая артистка. Может, просто человек отдыхает. От нее не было заявлений никаких. Люди вернутся на Родину, будут работать и работать хорошо", - надеется на лучшее Григорий.

Ранее Алла Борисовна впервые ответила на вопросы светских хроникеров о том, когда она вернется из Израиля в Москву. Певица продолжает настаивать, что находится на отдыхе. Народная артистка заявила, что приедет в столицу с детьми к началу учебного года.