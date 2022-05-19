Минобороны предупреждает о провокации в приграничном с Россией Середина-Буде

Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию России Фото: REUTERS

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев продолжает сообщать многочисленные факты военных преступлений киевских властей по отношению к мирному населению Украины и Донбасса, а также предупреждать о вопиющих по своей жестокости провокациях украинских националистов против собственного народа.

- По имеющейся достоверной оперативной информации в Середина- Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых «блуждающих минометов», - заявил генерал-полковник СМИ на прошедшем в брифинге в Минобороны России. - Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию России (Брянская область) из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями.

Мизинцев отметил, что эту «циничную акцию киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах».

Он так же перечислил новые адреса жилых домов, больниц, школ и детских садов, которые используют в качестве «живого щита» украинские националисты:

- «В дошкольных и общеобразовательных учреждениях Краматорска (школа № 31), Славянска (школы № 12, 20, детские сады № 15 и 23) и Дружковки (школа № 8) Донецкой Народной Республики военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, разместили склады с боеприпасами и тяжелое вооружение, включая артиллерию и РСЗО, а жителей близлежащих домов под предлогом обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах без воды и продовольствия».

- «В Бахмуте Донецкой Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Защитников Украины националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к домам заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено».

Представитель Минобороны России обратил внимание журналистов, что указанные и другие подобные факты, несмотря на неоднократные обращения, по-прежнему цинично остаются без внимания мирового сообщества.

- «Цивилизованный» Запад, а также его лицемерные «правозащитники» и политики, стараются под любым предлогом не замечать многочисленных преступлений украинских неонацистов, - подчеркнул Мизинцев и призвал Всемирную организацию здравоохранения наконец дать свою оценку фактам использования националистами медицинских учреждений в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий, а не по прямому предназначению – оказанию медицинской помощи.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «На территорию России эвакуированы 17 693 человека, в том числе 2 371 ребенок, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 360 619 человек, из которых детей 230 267. Государственную границу Российской Федерации пересекли 185 369 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе 3 007 – за прошедшие сутки».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением положенных выплат».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 23 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание».

- «Начиная с 2 марта 2022 г., Россией на Украину уже доставлено 20 973,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 025 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки три в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, в ходе которых мирному населению передано 245 тонн гуманитарной помощи».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следователями СК России возбуждены новые уголовные дела по фактам обстрелов территории Белгородской и Курской областей со стороны Украины по статьям: убийство; покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом.

Следствием установлено, что 17 мая 2022 года участники украинских вооруженных формирований обстреляли с применением системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры посёлка городского типа Тёткино и села Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области, в результате чего пострадала сельскохозяйственная техника.

В этот же день ВСУ с применением системы залпового огня совершен обстрел села Безымено Грайворонского района Белгородской области, в результате которого мирный житель 1952 года рождения получил осколочное ранение.

Кроме того, по данным следствия, 18-19 мая военнослужащие ВСУ с территории Украины произвели обстрелы из системы залпового огня объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Алексеевка и Теткино Курской области, а также села Солохи Белгородской области. В результате указанных обстрелов 1 мирный житель погиб, осколочные ранения получили 2 человека. Кроме того, повреждены гражданские и административные здания.

В рамках расследования уголовных дел назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к их совершению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов: Мы – войско Иисуса Христа

Военкор «КП» Александр Коц провел день на передовых позициях под Северодонецком (подробнее)

Украинские диверсанты прячут мины под мусором

«Комсомольская правда» публикует противодиверсионную памятку по выживанию в зоне специальной операции - «Спаси и сохрани» (подробнее)