Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 мая 2022 года: В Америке увидели поражение незалежной, новые чеченские добровольцы на Донбассе, в ВСУ участилось дезертирство

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Украина сдает восток, считают в США

Скотт Риттер, известный в США военный аналитик и экс-инспектор ООН по контролю за вооружениями в Ираке, заявил в эфире RT, что Киев терпит поражение на востоке. Риттер оценил видео, где украинские военные несут приграничный столб для съемки фейкового видео, действие которого якобы происходит на границе с Россией. Бывший офицер разведки США заявил: «Присутствие украинских войск на границе с Россией у Харькова не влияет на стратегический результат». Американский аналитик заявил, что обвинения в применении против военных на «Азовстали» фосфорных боеприпасов несущественны, поскольку на видео четко видно, что это магниевые заряды. Также Риттер, проанализировав объективные данные разведки и доклады штабов, сделал вывод что официальные украинские власти теряют контроль над ситуацией на востоке, где им наносят одно поражение за другим.

Украинцы убили водителя в Курской области

Роман Старовойт, глава Курской области, сообщил, что при атаке со стороны Украины на поселок Теткино 19 мая погиб как минимум один человек. Погибшим оказался водитель фуры, многодетный отец, который привез сырье на местный спиртзавод. В результате обстрела несколько человек получили ранения, им оказали медицинскую помощь. В результате ударов по поселку загорелись жилые строения.

Сотни чеченских добровольцев отправились на Украину

Рамзан Кадыров сообщил, что новая группа добровольцев из Чечни отправилась в незалежную для участия в спецоперации. По словам Кадырова, добровольцы поехали «сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами». Они сделали это по «зову сердца» и после спецподготовки. «Каждый из них прошел подготовку у лучших инструкторов Российского университета спецназа в Гудермесе – сообщил Кадырова в соцсетях, - В боевом расположении духа бойцы отправились на защиту интересов нашего великого Отечества». Руководитель северо-кавказской республики добавил, что при необходимости в СВО примут участие миллионы граждан Российской Федерации.

Бойцы ВСУ в Северодонецке отказываются воевать

Бойцы ВСУ разместили в сети видео, где «воины света» жалуются на свое командование и от участия в боевых действиях отказываются: «Мы отказываемся выполнять боевые задачи, у нас нет подкрепления, нет тяжелой техники. Нас отправляют на смерть». Такие панические настроения распространяют в подразделениях 115-й бригады ВСУ. А ведь она должно отчаянно оборонять Северодонецк! Но, наверное, насмотрелись кадров массовой сдачи соратников в «Азовстали».

Киев бесит позиция Эрдогана по членам НАТО

В столице Украины полагают, что Эрдоган «шантажирует» НАТО для снятия санкций за покупку российских С-400 в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в альянсе. В Киеве сравнивают позицию Турции с демаршем Венгрии, которая грозит наложить вето на шестой пакет санкций ЕС против России, в первую очередь, из-за эмбарго на нефть. А там ведь еще и Хорватия подключилась, которой также не нравится включение Швеции и Финляндии в северо-атлантический альянс. И треснул мир напополам, дымит разлом…

Вашингтон испугался того, что Киев выстрелит не туда

Белый дом не рискнул поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО). По данным газеты Politico, в Вашингтоне посчитали, что лучше послать в незалежную 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал скукоживаться. При том украинские власти настойчиво требуют поставить это вооружение. Но власти США опасаются, что это оружие Киев использует для нанесения ударов по территории России. А Москва может расценить это как обострение военного конфликта.

Токио удвоило финансовую помощь Киеву

Кабмин Страны Восходящего солнца принял решение выделить Киеву еще 300 миллионов долларов финансовой помощи на гуманитарные нужды. Вот что заявил японский премьер Фумио Кисида. «Мы выделили Украине 300 млн долларов финансовой поддержки. Было принято решение удвоить эту сумму и довести до 600 миллионов». Кисида отметил, что Япония как член G7 всячески помогает Украине. Он также заявил, что подробно изложит шаги по поддержке украинской стороны в ходе предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом. Ну, там надо по буквам диктовать.

Герасимов подговорил по телефону с Милли

Генерал армии Валерий Герасимов, начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации, пообщался по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли. По данным российского оборонного ведомства, разговор состоялся по инициативе американской стороны. В Минобороны РФ отметили, что в ходе диалога были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая происходящее на Украине. Несколькими днями ранее украинскую ситуацию обсудили по телефону главы оборонных ведомств России и США Шойгу и Остин. Ну хорошо, что дозвонились, а то месяца три связь барахлила.

Зеленский в Кракове покраснел

В польском Кракове граффити с изображением шестого президента Украины, исполненный в цветах флага незалежной, был облит красной краской. Стал ли он от этого краше – вопрос к искусствоведам.

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