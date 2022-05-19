Небензя в ООН: Ни один из ключевых факторов угрозы продовольственного кризиса нельзя вменить России

Василий Небензя выступил в штаб-квартире ООН Фото: REUTERS

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил в штаб-квартире ООН в рамках заседания Совбеза по теме продовольственной безопасности.

Выступление высокопоставленного российского дипломата прозвучало на фоне усиливающейся риторики западных лидеров, обвиняющих Россию в создании дефицита продовольствия и, как следствие, в угрозе голода для мирового сообщества.

Небензя определил эти обвинения как «самую заметную тенденцию последнего времени в эволюции политической культуры в западных государствах».

И назвал лукавыми рассуждения о том, что Россия хочет заморить всех голодом, в Запад вместе с украинцами только якобы и пекутся о том, как спасти жизнь голодающим.

Он напомнил, что угроза мирового продовольственного кризиса возникла не в этом году, и перечислил истинных виновников сложившейся ситуации: сбои производственно-сбытовых цепочек, удорожание фрахта и страхования, резкий рост антикризисных финансовых вливаний, разогнавших инфляцию, в экономику в ЕС, США и Японии, спекуляции на западных фьючерсных рынках пищевых продуктов, неблагоприятные погодные условия в последние годы в ряде стран - крупнейших производителях продовольствия.

- Как вы сами можете убедиться, ни один из этих ключевых факторов нельзя вменить в вину России. И именно они заложили основу для нынешней ситуации на агрорынках. – отметил Небензя. - Правда же, господа, состоит в том, что вы слишком увлеклись тщетными потугами во что бы то ни стало «сломать хребет» российской экономике, изолировать нашу страну. Я не говорю сейчас о неизбежных разрушительных последствиях для ваших собственных экономик. В конце концов, мы не можем ничего поделать с вашим маниакальным стремлением добровольно прострелить себе ногу или даже обе ноги – за последствия этой политики на ваших внутренних рынках вам предстоит держать ответ перед собственными налогоплательщиками и избирателями. Я сейчас имею в виду то, что в контексте активно раздуваемой вами вашей собственной «войны по доверенности» с Россией на Украине вы, по сути, взяли в заложники весь развивающийся мир, действительно подталкивая его к грани голода.

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