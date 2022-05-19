Герои спецоперации «Z»: майор Аленин поймал 20 диверсантов, что маскировались под гражданских

Подполковник Павлик Мартиросян и Майор Петр Аленин

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Эти документальные рассказы о подвигах российских военнослужащих не оставляют равнодушными читателей «Комсомолки». Воины уже получили государственные награды и продолжают нести службу. Нам лишь остается рассказать о совершенным ими подвигах и мысленно поблагодарить наших защитников за боевой труд, за то, что они несут освобождение от нацизма, который, к сожалению, дал свои ростки на братской украинской земле.

ОСТАВИЛ НАЦИОНАЛИСТОВ БЕЗ АРТИЛЛЕРИСТОВ

Капитан Александр Михальский

«В ходе продвижения батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил были обнаружены тщательно замаскированные позиции украинских националистов.

Командиру стартовой батареи капитану Александру Михальскому была поставлена задача, на основании полученных данных нанести по удар по позициям боевиков для последующего наступления российских мотострелков. В ходе выполнения боевой задачи расчетом под руководством капитана Михальского по позициям противника был нанесен ракетный удар, в результате которого уничтожены запасной командный пункт, 4 реактивные системы залпового огня, а также живая сила противника в количестве до 15 человек. Личные действия капитана Александра Михальского позволили значительно уменьшить военный потенциал вооруженных формирований украинских националистов, что позволило развить стремительное наступление группировки войск на районы, подконтрольные радикалам».

Капитан Александр Михальский

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Подполковник Павлик Мартиросян

«Начальник связи мотострелковой бригады подполковник Павлик Мартиросян с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, в районах ведения интенсивных боевых действий, выполняет мероприятия по обеспечению бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы мотострелковой бригады.

В ходе наступления на позиции украинских националистов батальонно-тактическая группа российских войск подверглась артиллерийскому и минометному огню со стороны отступающих радикалов. В результате очередного залпа были повреждены антенны командно-штабной машины, обеспечивающей связь в группе. Проявляя отвагу и самоотверженность, Павлик Мартиросян, находясь под огнем противника, оперативно устранил неисправность, обеспечив при этом устойчивую связь в группе, что повлияло на своевременное наведение огня артиллерии по целям противника и координацию действий подразделений в бою. Продолжая вытеснять врага с занимаемых позиций, российские войска приступили к преодолению водной преграды.

Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отрезать уже переправленные российские подразделения и нанесли артиллерийский удар по переправе.

После попадания снаряда связная машина на базе БТР упала в реку недалеко от берега.

Подполковник Мартиросян, рискуя жизнью, находясь под плотным огнем противника, бросился в воду и вытащил из автомобиля трех военнослужащих с многочисленными осколочными ранениями и переломами, после чего организовал буксировку упавшей БТР и тем самым не допустил утраты средств связи. Мужественные и самоотверженные действия подполковника Павлика Мартиросяна позволили российским мотострелкам вытеснить боевиков с занимаемых позиций».

УНИЧТОЖИЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДИВЕРСАНТОВ

Майор Петр Аленин

«Рота под командованием майора Петра Аленина выполняла задачу по охране дорог, имеющих стратегическое назначение для подвоза материальных средств на передовые позиции группировки российских войск. Выполняя задачи, рота неоднократно подвергалась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника. В ходе патрулирования военнослужащими роты было задержано до 20 националистов, которые маскируясь под гражданское население вели разведывательные действия с отслеживанием мест расположения российских войск и маршрутов их перемещения с указанием времени и состава колонн. Спустя несколько дней в ходе проведения доразведки местности в районе одного из населенных пунктов майор Аленин обнаружил три расчета артиллерии противника, два наблюдательных поста, с которых велось наблюдение за перемещением колонн ВС РФ, а также схрон оружия и боеприпасов, которые после передачи координат были уничтожены артиллерийскими ударами.

Также в один из дней, воспользовавшись темным временем суток, вооруженная группа украинских националистов в количестве до 25 человек предприняла попытку прорваться в сторону позиций группировки российских войск. В ходе завязавшегося боя часть боевиков была уничтожена, а оставшаяся часть обратилась в бегство. В дальнейшем противник неоднократно пытался осуществлять попытки прорыва, но благодаря смелым и решительным действиям личного состава роты майора Аленина все они были безуспешными.

С начала выполнения специальных задач личным составом роты под командованием Петра Аленина было уничтожено до 70 националистов, захвачено и передано в органы контрразведки значительное количество оружия и боеприпасов противника».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Харьковской области спецназовцы Росгвардии после проведения инженерной разведки обнаружили 4 неразорвавшиеся украинские ракеты РСЗО «Ураган». Опасная находка уничтожена накладным зарядом с использованием более 3 килограммов тротила. Также местные жители сообщили о неразорвавшемся украинском снаряде РСЗО «ГРАД», который лежал прямо на одной из улиц. Инженеры Росгвардии уничтожили снаряд с соблюдением всех мер безопасности.