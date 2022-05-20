Военная спецоперация на Украине 20 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на территории Украины специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 мая 2022 года.

Саперы российской армии и МЧС за сутки в Донбассе обнаружили и обезвредили 235 взрывоопасных предметов. В общей сложности было проверено 1541,2 гектаров - в частности, за сутки – 3,9 гектаров; 35 зданий, из них два медучреждения и две школы, один мост и 7,6 километров дорог.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что глава государства Владимир Путин принял решение, согласно которому российские регионы возьмут шефство над территориями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Военнослужащие Росгвардии уничтожили четыре неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области. О неразорвавшемся снаряде, который лежал на одной из улиц, военнослужащим Росгвардии сообщили местные жители, а инженеры позже уничтожили снаряд с соблюдением всех мер безопасности.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

19 мая:

23:38 Пентагон: США предоставят Украине гаубицы и радары в рамках нового пакета военной помощи

23:17 Глава Курской области сообщил о миномётном обстреле Алексеевки и Дроновки со стороны ВСУ

23:03 Джо Байден заявил о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи

22:23 Байден сообщил, что США предоставят Украине новую помощь, в том числе радары и артиллерию

22:21 Войска США не будут воевать на Украине, заявил Пентагон

22:20 Саперы армии России обезвредили в Донбассе 235 взрывоопасных предметов