Блогер Лерчек сверкнула бриллиантами за 2 миллиона рублей

Фото: архив блогера

Самый популярный «мамский» блогер, ведущая шоу «Ой, мамочки» Лерчек (Валерия Чекалина) уже не первый год входит в топ-5 Forbes среди самых высокооплачиваемых российских звёзд соцсетей.

Основатель косметического бренда Letique недавно вернулась в Россию и впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка.

Девушка появилась на красной дорожке премии «ЖАРА Music Awards 2022». Там же, как уже писала KP.RU, засветились многие именитые звезды, в их числе и супруги Чекалины.

Валерия и Артем Чекалины вернулись в Москву из Майами, где Лерчек родила сына. Лев - третий ребенок пары, также они растят шестилетних двойняшек Алису и Богдана. Несмотря на недавние роды, Валерия находится в идеальной форме, которую успели оценить гости премии.

На красной дорожке Чекалины предстали в образах, подобранных стилистом Эльвирой Янковской. Артем появился на мероприятии в классической черной «двойке». Валерия же оказалась смелее и облачилась в изысканное платье в пол от дизайнера Dashali с провокационным разрезом и декольте.

Эффектный загар девушки подчеркивали белоснежные босоножки Gianvito Rossi. Образ дополняли искрящиеся пусеты by Graff стоимостью в более 2 миллионов рублей.

На вопрос журналистов, с кем остались дети, Валерия ответила, что за наследниками приглядывает ее мама.

- Это первая такая длительная разлука с младшим сыном, но я думаю под присмотром мамы все пройдет хорошо, малыш даже не успеет почувствовать отсутствие родителей,-поделилась с kp.ru блогер.