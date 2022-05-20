Откровенные декольте и прозрачные платья: Джулия Робертс, Энн Хэтэуэй и другие звезды в Каннах похвастались нарядами и бриллиантами

Дипика Падуконе, Энн Хэтэуэй и Лилли Круг. Фото: REUTERS

75-й Каннский кинофестиваль в самом разгаре: в третий день кинофорума на его красную дорожку вышли актрисы Джулия Робертс, Энн Хэтэуэй, модели Айшвария Рай, Алессандра Амросио и другие звезды. Минувшим вечером во дворце фестивалей прошла премьера фильма Джеймса Грэя «Время Армагеддона». Фильм снят по воспоминаниям режиссера об учебе в одной школе с будущим президентом США Дональдом Трампом. Главные роли в картине исполнили Энн Хэтэуэй и Энтони Хопкинс.

Актриса Энн Хэтэуэй и режиссер Джеймс Грэй. Фото: REUTERS

Звезда фильма «Дьявол носит Prada» приехала на Каннский фестиваль вместе с мужем Адамом Шульманом. Для премьеры 39-летняя Энн выбрала белоснежное платье с открытыми плечами.

Энн Хэтэуэй. Фото: REUTERS

Еще одной желанной гостьей фестиваля стала Джулия Робертс. Звезда «Красотки» вышла на красную дорожку в черном комбинезоне Louis Vuitton.

Джулия Робертс в комбинезоне Louis Vuitton. Фото: REUTERS

Лаконичность наряда с лихвой компенсировало роскошное колье ювелирного дома Chopard на шее актрисы стоимостью в несколько миллионов долларов.

Лаконичность наряда с лихвой компенсировало роскошное колье ювелирного дома Chopard. Фото: REUTERS

Победительница конкурса «Мисс мира» 1994 года Айшвария Рай каждый раз приезжает на Каннский фестиваль как лицо французского косметического бренда Loreal. Индийская красавица выбрала для премьеры фильма «Время Армагеддона» эффектное длинное вечернее платье.

Айшвария Рай. Фото: REUTERS

Французская топ-модель Синди Бруна. Фото: REUTERS

Синди выбрала наряд модного дома Giambattista Valli. Фото: REUTERS

41-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио – бывший ангел марки Victorias secret – сделала ставку на свои прекрасные формы и продемонстрировала красивый бюст в полупрозрачном платье.

Алессандра Амбросио. Фото: REUTERS

В этот вечер на красной дорожке было исключительно много отрытых и прозрачных нарядов. После двух лет коронавируса и движения #MeToo, обличающего сексуальные домогательства, звезды наконец-то вздохнули с облегчением, расслабились и вновь надели привычные декольте, «голые» платья и экстремальные мини. Знаменитые красотки с гордостью демонстрировали то, чем их наделила природа.

Лилли Круг - немецкая актриса кино и телевидения. Фото: REUTERS

Лилли Круг Фото: REUTERS

Леони Ханне - немецкая блогер и модель. Фото: REUTERS

Модель Талия Шторм. Фото: REUTERS

Индийская актриса и модель Дипика Падуконе в этом году вошла в состав жюри 75-го Каннского кинофестиваля. Что не помешало ей напомнить, что она – не только строгий судья, но и очень красивая женщина.

Дипика Падуконе. Фото: REUTERS

Модель Эмма Тодт. Фото: REUTERS

Гостья фестиваля. Фото: REUTERS