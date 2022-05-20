Врачи вернули афганской девушке нос и уши, которые отрезал ей муж

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В 2010 году на обложке американского журнала Time была опубликована фотография молодой девушки без носа и ушей. Искалеченная мужем Биби Аиша стала символом борьбы за права женщин в Афганистане.

Биби было всего 12 лет, когда родные братья и отец вопреки всем, даже местным законам, выдали ее замуж за местного талиба*, чтобы избавить семью от кровной мести: дядя девушки, еще когда она была маленькой, убил родственника ее будущего мужа.

Не надо объяснять, почему невестку не возлюбили в новой семье. Биби заставляли работать с утра до ночи, часто отправляли спать в хлев вместе с животными. Она подвергалась физическому насилию.

Однажды Биби попыталась сбежать от мужа, но на нее донесли соседи. По афганским законам, жен, сбегающих от мужей, отправляют в тюрьму.

Через полгода ее выпустили, и супруг теперь уже сам решили наказать жену – отрезал ей уши и нос и оставил умирать в горах. Придя в сознание, девушка кое-как дошла до дома своего отца.

- Когда он отрезал мне нос, я потеряла сознание и очнулась только вечером, - вспоминает Биби. - Всё моё лицо было в крови, я практически ничего не видела.

Отец привез дочь в госпиталь. Оттуда при содействии благотворительных организаций ее отправили в США.

В Америке Биби стала жить совсем другой жизнью. Местные фонды взяли ее под свое крыло: девушке сделали несколько сложных пластических операции и восстановили нос и ушли. Молодую афганку также обучили чтению и письму, она стала учить английский.

Каждый день с ней работали психотерапевты, чтобы помочь забыть ужасы, которые ей пришлось пережить на родине.

Спустя годы реабилитации Биби нашла семью, которая оформила над ней опеку.

Эта трагическая история разлетелась по всему миру. Аиша была удостоена награды «Стойкое сердце», а тогдашняя первая леди Америки Лора Буш лично выразила ей слова сочувствия и пожала руку за мужество и силу воли.

- То, что произошло – часть меня, часть моей жизни, - говорит Биби Аиша. - Это навсегда останется со мной и в моей памяти. Но теперь я знаю, что должна жить дальше и любить.

Свою дальнейшую жизнь она планирует связать с работой по борьбе за права женщин.

*- талибы – члены запрещенной в РФ террористической организации