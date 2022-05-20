Растущая угроза: На смену COVID-19 идет оспа обезьян

Вирус оспы обезьян был открыт в середине прошлого века во время вспышки непонятной болезни, схожей с оспой, в лаборатории, где содержались обезьяны. Фото: REUTERS

Медики в разных странах мира предупреждают: участились случаи выявления у людей болезни, называемой оспой обезьян. До 10% заразившихся могут переносить заболевание в тяжелой форме, вплоть до летального исхода. На данный момент расследуются подозрительные случаи оспы обезьян в США, Канаде, Испании и Португалии.

Оспа обезьян – болезнь схожая с натуральной оспой, которую человечество полностью ликвидировало с помощью вакцинации к 1980 году. В отличие от натуральной, «обезьянья» оспа менее заразна и дает меньшее число летальных исходов. Но это вовсе не означает, что болезнь не представляет угрозы для человечества.

Проблема состоит в том, что от вируса оспы обезьян не создано ни вакцины, ни специфических препаратов. В борьбе с этим заболеванием применяют симптоматическое лечение, а в случае присоединения вторичной микрофлоры добавляют антибиотики, которые на сам вирус не действуют.

Обычно болезнь протекает от двух недель до одного месяца и характеризуется повышением температуры, мышечными болями, увеличением лимфоузлов и специфическими высыпаниями, которые чаще всего вначале появляются на лице, а затем захватывают участки кожи на других частях тела.

Вирус оспы обезьян был открыт в середине прошлого века во время вспышки непонятной болезни, схожей с оспой, в лаборатории, где содержались обезьяны. Причем, вполне возможно, что распространителями возбудителя болезни являются вовсе не приматы, а грызуны. Но название закрепилось. Позже помимо обезьян вирус был выделен у многих домашних животных, включая крыс и белок.

То, что вирус оспы обезьян способен поражать людей – не новость, однако раньше все случаи заражения ограничивались Африкой. Согласно данным, собранным медиками, чаще всего болезнь поражает молодых людей с иммунодефицитом и детей. Смертность среди зараженных может доходить до 10%. У беременных женщин при попадании в организм вируса оспы обезьян возникает опасность прерывания беременности.

По утверждению ученых, болезнь передается от зараженных животных через укус, царапину или при употреблении мяса больных животных. От человека к человеку вирус переходит при близком контакте, при пользовании бельем или предметами гигиены больного, а также при половом акте.