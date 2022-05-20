В целях экономии британцы стали мыться в «Макдоналдс»

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Шутку про то, что «Макдоналдс» - это не только сеть ресторанов быстрого питания, но и сеть бесплатных туалетов по всему миру, наконец оценили и в Великобритании. Причем в самом буквальном смысле: из-за непомерных счетов на оплату обогрева жилья жители Туманного Альбиона смекнули, что в условиях растущих затрат на энергию грех не воспользоваться тем, что можно получить бесплатно.

– Родители покупают своим детям бургер и сидят и греются в ресторане. Затем они моются, чистят зубы в раковине и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi, – приводит The Guardian слова Мэтью Коула, председателя попечительского совета Fuel Bank Foundation.

Этот фонд пытается помочь британцам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, справиться с оплатой счетов, которые на фоне бушующей в стране инфляции с каждым разом становятся все больше.

Коул утверждает: доходит до того, что его команда убеждает людей не пытаться разводить в доме костры в попытках согреться, поскольку это может привести к пожарам.

Однако нехватка топлива – это лишь одна из проблем, которая, по подсчетам аналитиков, коснулась уже порядка 40% жителей Британии. Другая заключается в том, что при непомерно высоких тратах на обогрев, у людей элементарно не хватает денег для покупки еды или необходимых вещей.

В фонде отмечают – количество запросов на оказание помощи по сравнению с прошлым годом выросло на 74%.

По мнению британских экономистов, большинству домохозяйств просто не справиться с оплатой счетов за электроэнергию и топливо без государственной поддержки – люди просто погрязнут в долгах.