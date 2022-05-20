Разборки миллионеров: Аркадий Гайдамак заявил, что него украли $600 миллионов

Бизнесмен Аркадий Гайдамак. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Российско-израильский предприниматель Аркадий Гайдамак обратился в кипрский суд с жалобой на своего ближайшего помощника, который, по словам бизнесмена, перевел с его счетов в Люксембурге $600 миллионов.

Известно, что в полиции уже принялись за расследование мошеннической схемы якобы организованной правой рукой Гайдамака, который является гражданином Кипра. Других подробностей по делу пока нет, но если верить сообщениям в прессе, то помощник «увел» у бизнесмена ровно половину его состояния, оцененного в $1,2 миллиарда.

Поданный Гайдамаком иск – далеко не первая встреча бизнесмена с Фемидой: еще в 2000 году французские власти обвинили его в незаконной продаже оружия Анголе. Дожидаться разбирательства бизнесмен не стал и перебрался из Франции в Израиль, где даже пытался баллотироваться на пост мэра Иерусалима, но безуспешно.

В 2009 году Гайдамака в рамках «Анголагейта» заочно приговорили к шести годам тюремного заключения. Правда, позже апелляционный суд снизил этот срок вдвое.

В 2012 году Гайдамак обратился в Лондонский суд с жалобой на своего делового партнера, израильтянина Льва Леваева, признанного «алмазного короля». Дело как раз касалось дележа прибылей, полученных в результате добычи алмазов в Анголе.

В деле звучало и имя главного раввина России Берла Лазара, которому, по утверждению Гайдамака, было отдано существовавшее в единственном экземпляре соглашение между ним и Леваевым. Кстати, Леваев наличие подобного документа категорически отрицал.