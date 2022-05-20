Дмитрий Борисов и «Пусть говорят» возвращаются: «Теперь в эфире раз в неделю»

В пятницу 20 мая Дмитрий Борисов объявил, что шоу «Пусть говорят» возвращается и теперь выходит раз в неделю. Фото: Первый канал

Ток-шоу «Пусть говорят» третий месяц не выходит в эфир. Из-за общественно-политических событий в эфире увеличилось время новостных и аналитических программ – они рассказывают о текущей ситуации в стране и мире. Актуальная эфирная повестка изменила сетку вещания: временно ушли в отпуск развлекательные передачи, некоторые сериалы и другие проекты. Ток-шоу «Пусть говорят» выходило в эфир на Первом канале четыре раза в неделю по будням перед программой «Время». Программа-долгожитель в эфире 21 год, под нынешним названием – 17 лет. Пятый сезон ведет проект Дмитрий Борисов. И вот Борисов и «Пусть говорят» возвращаются – первый эфир после долгого перерыва в субботу 21 мая. Пока ток-шоу возвращается в эфир в еженедельном формате, так как по будням людям важно узнавать новости об актуальных событиях дня.

Дмитрий Борисов в пятницу 20 мая проснулся в шесть утра, чтобы успеть в прямой эфир программы «Доброе утро» и рассказать о своем возвращении. Борисов сообщил: «В субботу 21 мая первый выпуск «Пусть говорят» после перерыва посвятим истории загадочной смерть миллиардера в подвале «как бы у шаманов» Подмосковье. Попытались разобраться: что можно там делать - в подвале на цокольном этаже несколько дней и почему не выйти оттуда. Нашли очевидцев этой жуткой истории, а также людей, которые знают этих «шаманов». Разбирались: это костюмированное шоу или опасное мероприятие?»

Пока программа будет выходить раз в неделю. В привычный эфир возможно вернется уже в новом телесезоне после летних отпусков. А вот формат самого ток-шоу остается неизменным. Дмитрий рассказал: «Главное изменение – день выхода в эфир: суббота вечер; все остальное постарались сохранить. Этот формат популярный, поэтому постарались самое лучшее сохранить. Это шоу про реальную жизнь. Люди видят на примере известных людей: как надо или не надо делать, чтобы быть счастливыми. Главный смысл – мы помогаем людям».

Ведущий «Пусть говорят» рассказал, что в социальных сетях люди ему писали ежедневно и интересовались: когда же новый эфир, когда возвращение. Борисов поделился эпизодами закулисья. Оказывается обычные люди, которые впервые оказываются перед камерами, вдруг начинают рассказывать в эфире такие откровения – что даже редакторы удивляются, так как при подготовке и беседе перед эфиром они на это не решались. А вот звезды и публичные люди напротив выверяют каждое слово. После записи эфира обычно у Борисова с коллегами проходит летучка.

Смотрите «Пусть говорят» по субботам в 19.40 на Первом канале.