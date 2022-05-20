Российские вертолеты стали более смертоносными

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России продемонстрировало кадры совместной боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа, которые благодаря новому программному обеспечению стали грозным оружием на Донбассе.

- Промышленность предоставила новую прошивку на вертолет Ми-28, это очень упрощает применение вооружения, его точность в сложных метеоусловиях, - рассказал журналистам командир звена вертолетов Ми-28 Антон.

По данным "КП" новая прошивка помогает взаимодействовать Ми-28 с аппаратным-разведывательным комплексом Ка-52 и беспилотниками.

Антон – молодой офицер, но уже опытный военный летчик. Шутит: мол, в небе времени проводит больше, чем на земле. Но, настаивает – усталости нет, есть здоровый азарт, собранность, и понимание того, что от твоей работы зависят жизни ребят на передовой.

- У Антона было несколько командировок в Сирию. Сейчас этот опыт он называет бесценным. О своей же машине – говорит уверенно – лучший вертолет в мире. Помесь боевой машины пехоты и РСЗО. Чуть больше месяца назад командир звена «Ночных охотников» получил «Орден мужества», - говорят об асе в Минобороны России.

Недавно он испытал новую прошивку к вертолету в боевой работе. Вот как он об этом рассказывает: «Задачей было уничтожение скопление техники на дороге. Также вышли в район цели. Осуществляли поиск, обнаружение и опознавание цели. Было опознано два бронетранспортера противника. Применили управляемую ракету, а также неуправляемые ракеты типа С-8КОМ. Цели были успешно поражены, в двух заходах, с разных направлений».

Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Полеты проходят на предельно малых высотах.

В арсенале вооружения «Ночных охотников» – 30-миллиметровые скорострельные пушки и ракеты. Военные летчики говорят, что уничтожили не один укрепрайон этим оружием. Ми-28 в одиночку работают редко. В основном же, в составе смешанных боевых групп, совместно с экипажами Ка-52 и Ми-8. Задача – не только поразить наземные цели, но и прикрыть сослуживцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Артисты Владимир и Маруся Левкины провели творческую встречу с участниками специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко в Москве, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.

«Хочу, чтобы вы знали, каждый из вас знал, что бы не говорили – народ и армия едины. Мы по другому не можем. Для нас это самое главное. Мой отец - военный, царствие ему небесное, я думаю, что сейчас стоит рядом со мной и мы низко кланяемся вам за ваш подвиг», - заявил Владимир Левкин, обращаясь к собравшимся в зале военнослужащим и медикам.

Артисты неоднократно участвовали в концертах перед военнослужащими, в том числе и на российской авиабазе «Хмеймим» в САР, по словам артиста, для него большая честь выступать перед такой публикой сейчас.

СПРАВКА «КП»

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.