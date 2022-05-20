Два полковника Росгвардии удостоены звания Героя Российской Федерации

Полковники Росгвардии Андрей Фроленков и Александр Белоглазов (слева направо) удостоены звания Героя России.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов, во время торжественной церемонии награждения в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе, вручил медали "Золотая звезда" полковнику Александру Белоглазову и полковнику полиции Андрею Фроленкову.

Ранее состоялся Указ Президента России, которым офицеры Росгвардии удостоены звания Героя Российской Федерации "за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции".

- Начальник Центра специального назначения "Витязь" полковник Александр Белоглазов грамотно организовал действия подразделений спецназа на опасном направлении, в результате чего все поставленные перед спецназовцами задачи были выполнены. Офицер проявил личное мужество и отвагу в боевой обстановке, занимая удобные для ведения огня, но опасные для жизни позиции, - сообщили подробности в пресс-службе Росгвардии.

Александр Белоглазов

А заместитель командира отряда ОМОН Росгвардии полковник полиции Андрей Фроленков командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект, не допустив человеческих жертв и необратимых последствий. Благодаря смелым и решительным действиям офицера Росгвардии, объект был взят под контроль без единого выстрела.

- Полковнику полиции Андрею Фроленкову удалось выполнить поставленную командованием задачу, при этом сохранить жизни сотен военнослужащих и гражданских лиц, - подчеркнули в Росгвардии.

Андрей Фроленков

"Только за непродолжительный по историческим меркам период существования новой России, 174 наших боевых товарища были удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", — отметил в торжественной речи главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

Виктор Золотов также подчеркнул, что заслуги офицеров-героев послужат примером воспитания не только для всего личного состава Росгвардии, но и для будущих продолжателей войсковых традиций — юных кадет и участников движения "Гвардейская смена".

Директор Росгвардии также выразил уверенность, что с таким потенциалом войска национальной гвардии с честью выполнят все задачи, необходимые для успешного завершения специальной военной операции, которые определил верховный главнокомандующий.