Украинские «Остапы Бендеры» чуть не продали российский военный аэродром в Германии по липовым документам

Здание посольства РФ в Берлине. Фото: Shutterstock

Нет никакого секрета в том, что у России имеется собственность в виде недвижимого имущества за границей. На балансе ФГУП «Госзагрансобственность» есть особняки и жилые помещения, земельные участки и офисные комплексы, расположенные в 75 странах мира.

Все это используется под размещение наших посольств и консульств, для работы культурных центров, школ, библиотек, различных росзагранучреждений.

Некоторая часть этих объектов – наследие советского прошлого. Их особенно много в Германии, где до обрушения Берлинской стены было два советских посольства (в ГДР и ФРГ), несколько представительств «Аэрофлота», а в Восточной Германии еще и остатки инфраструктуры Группы советских войск. Кое-что обветшало, но за эти годы лишь выросло в цене, что и привлекло внимание… выходцев из Украины, живущих в ФРГ.

1994 год, Берлин. Вывод последних российских военнослужащих Западной группы войск из Германии. Фото Александра Сенцова и Александра Чумичева /ИТАР-ТАСС/.

ВОТ ТАК ВСТРЕЧА

Мошенничество, как это частенько бывает, вскрылось совершенно случайно. Добропорядочный немецкий бизнесмен приобрел, как было написано в документах, у правительства России три здания и 15 тыс. квадратных метров земли, на которой раньше был военный аэродром советских войск. За все это он перевел на счет посредника, действовавшего по доверенности, 13,5 миллиона евро.

В один из дней немец, намеревавшийся построить на этом месте элитный жилой квартал, лично прибыл для того, чтобы проинспектировать будущую стройплощадку. Там он встретил сотрудников российского посольства в Берлине и потребовал от них покинуть его владения. Ничего не подозревавшие о сделке дипломаты обратились в полицию.

ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КРЕМЛЯ

Прокуратура ФРГ начала расследование и выяснила, что «от имени и по поручению Кремля» российской собственностью торговал 69-летний стоматолог Ефим Б.

Мало кто заподозрил бы в жителе немецкой столицы, переехавшего в Германию из украинского города Черновцы, жулика. У хитроумного дантиста, жившего в Берлине уже не один десяток лет, был неплохой капиталец, начало которого было положено сначала в залах игровых автоматов, которые Ефим открыл по приезду, а затем в порновидеосалонах, приносивших владельцу немалую прибыль. Подтвердив затем свое медицинское образование, полученное в СССР, переселенец открыл собственную стоматологическую клинику. Что же касается операций с недвижимостью, то этим и в Германии никого не удивишь – на купле-продаже квадратных метров нажиться пытаются многие.

Но главным козырем новоиспеченного посредника была безупречная, с точки зрения немецких юристов, доверенность, якобы дававшая Ефиму право представлять интересы российского правительства и продавать от его имени здания и участки, владельцами которых является Российская Федерация.

Фальшивая доверенность была «выдана» Администрацией Президента Российской Федерации. Берлинские нотариусы, юристы и банкиры, увидев ее логотип, даже и не думали проверять подлинность документа. Адрес доверителя - «Москва, Кремль» - действовал на всех магически.

Да и желание Москвы избавиться за хорошие деньги от неиспользовавшихся три десятилетия участков, на которых стоят заброшенные, аварийные дома с заколоченными окнами, выглядело вполне логичным.

Покупатель без особых раздумий перевел деньги на счет стоматолога и власти немецкой столицы внесли в земельный реестр реквизиты нового владельца недвижимого имущества.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

Позже выяснилось, что это не первая сделка по продаже российской собственности в ФРГ, заключенная при посредничестве Ефима Б. без ведома правительства России.

Следователи не могли поверить в то, что пожилой и далеко не бедный человек решил пуститься на аферу такого масштаба. И только изучив переписку на его мобильном телефоне и ноутбуке, они поняли, что старика втравила в международный скандал молодая пассия.

Уроженка Украины Олена тоже проживала в Берлине. Случайно познакомившись с молодой женщиной, Ефим потерял голову. Он даже не стал доносить на нее в соответствующие инстанции, узнав, что Олена, как она сама «созналась», является офицером ФСБ РФ (в реальности это, разумеется, было ложью).

Именно Олена и вручила Ефиму ту самую доверенность, наказав действовать строго по ее инструкциям.

Олена, как она сама «созналась», является офицером ФСБ РФ. Именно она вручила Ефиму доверенность, наказав действовать строго по ее инструкциям. Фото: Shutterstock

Скучная и размеренная жизнь немецкого бюргера внезапно превратилась для Ефима в шпионскую эпопею. Он был уверен, что не только любим настоящей шпионкой, но и еще является важной фигурой большой игры российских спецслужб. Не исключено, что Олена намекала стареющему бонвивану и о заинтересованности в его работе самого президента России, когда-то работавшего под прикрытием в немецком Дрездене. Она забрасывала Ефима не только любовными сообщениями, но и благодарностями из Москвы. Одна из них была подписана вымышленным генерал-лейтенантом ФСБ, в самых лестных для Ефима выражениях гарантировавшего дальнейшее и взаимовыгодное сотрудничество.

Ослепленный и одновременно одураченный Ефим смог удивить всех: стараясь выслужиться перед кураторами «из Москвы», он стал распродавать лоты с невиданной скоростью. Уже после выяснилось, что на эти покупки он потратил все свои сбережения, а приобретенную недвижимость записал на фирмы своих сыновей. Еще не ведавший печального финала, Ефим умудрился обмануть самого себя.

Следствие, подробности которого стали известны журналистам немецкого Der Spiegel, близится к финалу. Часть денег заморожена на банковских счетах, часть испарилась в неизвестном направлении. Немецкие власти сохранили неприкосновенность проданных Ефимом и Оленой российских объектов и обещают в ближайшее время внести корректировки в реестры недвижимости. Поначалу они, конечно же, ухватились за политическую составляющую дела, но в итоге вынуждены были признать – никакой политики, чистое мошенничество.