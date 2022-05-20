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20 мая 2022 10:50

Дмитрий Песков: Со здоровьем у сотрудников Кремля все в порядке. Но масочный режим сохраняется

Пресс-секретарь Президента России - с обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 20 мая, журналист «Комсомольской правды» спросил официального представителя Кремля вот о чем:

- ... Дмитрий Сергеевич, недавно мне довелось побывать в Первом - президентском корпусе Кремля, и я заметил, что часть противоковидных мер отменили. Допустим, установка, которая опрыскивала гостей специальным паром, сейчас уже не работает. А другие меры сохраняются, допустим, масочный режим, дезинфекция рук... Скажите, как сейчас в Кремле, все ли здоровы? И почему одни меры отменили, другие - остались?

- Ну, все-таки это резиденция Президента Российской Федерации, - заметил Песков. - Естественно, там, где действует повышенный уровень безопасности - там соблюдаются меры предосторожности, в том числе эпидемиологические.

Поэтому, да, действительно, в наших зданиях до сих пор действует масочный режим для посетителей, это так. Это просто связано с особым статусом этих зданий, как резиденции президента.

- А как здоровье персонала?

- Нормальное здоровье. Как и во всей стране, сейчас заболеваемость по линии ковида существенно снизилась. Вот так и здоровье…

- И слава Богу.

- Да.

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