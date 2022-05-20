Преступников в Аризоне будут казнить, как в Освенциме

В настоящий момент смертная казнь разрешена более чем в половине штатов - 27. Помимо газовой камеры используются и другие ее виды. Фото: Shutterstock

Власти штата Аризона сообщили на днях, что завершили ремонт газовой камеры для исполнения смертных приговоров и закупили компоненты, на основании которых синтезируется цианистый водород. По сути этот тот же самый зловещий газ "Циклон", который использовали нацисты для умерщвления почти миллиона узников в концлагере Освенцим.

Аризона - единственный американский штат, где практикуются такой способ смертной казни. Его также предусматривают законы Калифорнии, Миссури и Вайоминга, но там газовые камеры давно демонтированы. Дело в том, что удушение газом считается негуманным - человек медленно умирает, испытывая страх и мучения. Последним заключенным, казненным с помощью этого метода в Аризоне в 1999 году, был Вальтер Лагранд, приговоренный к смерти за убийство банковского менеджера. Он бился в конвульсиях в газовой камере целых 18 минут.

Следующим заключенным, которому предстояло войти в уже отремонтированную камеру, должен был стать убийца 8-летней девочки Фрэнк Этвуд. Однако он воспользовался правом выбора и предпочел смертельную инъекцию.

КАК КАЗНЯТ В США

В настоящий момент смертная казнь разрешена более чем в половине штатов - 27. Помимо газовой камеры используются и другие ее виды.

- Самым распространенным способом является инъекция ядом. Приговоренный сначала усыпляется, а затем ему вводится смертельный раствор. Несмотря на то, что инъекция признана наименее жестоким видом казни, и тут случаются накладки. Большой резонанс вызвала казнь Ромеля Брума в 2009 году, когда из-за повреждений раствороподводящих трубок пришлось повторять попытки 17 раз.

- В шести штатах (Алабама, Южная Каролина, Кентукки, Флорида, Теннесси, Вирджиния) приговор приводится в исполнение с помощью электрического стула. Этим способом было казнено 158 осужденных. Но в последнее время данный вид казни используется в исключительных случаях.

- В Оклахоме и Айдахо по старинке расстреливают. Но за период с 1976 по 2013 год расстрел применялся всего три раза. В расстрельной команде участвуют 12 человек, однако лишь у половины ружья заряжены боевыми патронами, у остальных - холостые. Кто именно из них реально убивает приговоренного, стрелки не знают.

- Ранее в США широко практиковалось и повешение, но в последние десятилетия этот вид казни запрещен.

Лидерами по приведению в исполнение смертных приговоров остаются южные штаты. Так, за 25 лет в Техасе было казнено 508 осужденных, в Вирджинии - 110 преступников, а в Оклахоме — 109.