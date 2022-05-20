Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь складов боеприпасов и горючего в населенных пунктах Бахмут, Берестовое, Соледар, Покровское, Константиновка и Масляковка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Северска и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов в районах населенного пункта ЧугуевХарьковской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Херсонской области были перехвачены 17 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1571 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3039 единиц специальной военной автомобильной техники.