Кризис без пива и сидра - деньги на ветер: в России резко увеличились продажи слабого алкоголя

За четыре месяца 2022 года продажи алкоголя в России выросли на 4,3% Фото: Иван МАКЕЕВ

За четыре месяца 2022 года продажи алкоголя в России выросли на 4,3% (по сравнению с теми же месяцами - 2021). Только в апреле — на 5,2%. Это без пива и слабоалкогольных напитков типа медовухи. Такие данные приводит Национальный союз защиты прав потребителей.

Из крепких напитков больше всего увеличились продажи водки — на 7% в годовом измерении. Это несмотря на то, что, по данным Росстата, с начала года поллитра подорожала тоже на 7%, даже чуть больше? Запиваем кризис «горькой»? Это как сказать. Потому что еще круче увеличились продажи слабоалкогольных напитков — вообще в 1,9 раза.

-Это происходит по одной простой причине, которая ни с кризисом, ни с санкциями не связана, - рассказал «КП» руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз. - Из-за изменений в законодательстве в России в 2021 году с рынка ушло более 200 млн литров винных напитков. Власти думали, что потребитель вместо них начнет пить качественное вино и игристое. А потребитель плюнул и перешел на слабоалкогольные напитки и пиво. Точнее, потребительницы, поскольку это преимущественно женщины. Они в основном употребляли винные напитки — те, кто не дотягивал по доходам до вина. Вот этот объем и заместился пивными напитками, пивом и слабоалкогольными напитками.

Розничные продажи разных видов алкоголя

(январь-апрель 2022 к январю-апрелю 2021)

водка +7,1%

коньяк +2,4%

шампанское и игристое +6,3%

вино +3,5%

пиво и слабоалкогольные напитки (до 9% спирта) +90,8%

(По данным Национального союза защиты прав потребителей).