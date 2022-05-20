Детское недоразумение: в Америке разразился нежданный кризис из-за нехватки питания для младенцев

Молодые родители в США в панике – с полок магазина исчезло питание для вскармливания малюток. Фото: Shutterstock

Молодые родители в США в панике – с полок магазина исчезло питание для вскармливания малюток. Теперь американские папы и мамы слезно пишут в Интернете, сравнивая свое положение с гражданами «третьего мира», и просят оказать им гуманитарную помощь.

Кризис разразился после того, как крупнейший производитель детского питания «Abbott Laboratories» в феврале приостановил производство смесей для кормления младенцев из-за обнаруженных бактерий на фабрике. Дело в том, что до этого четверо детей, питавшихся смесями этого производства, попали в больницу, а двое из них погибли из-за инфекций, которые нашли в продукции. Власти начали расследовать всю эту ситуацию, и в итоге действительно обнаружили на фабрике в Мичигане патогенные организмы, но только не те, от которых умерли дети. В любом случае в «Abbott Laboratories» решили отозвать свои товары с рынка.

Казалось бы, «невидимая рука рынка» должна была заработать в полную силу, и конкуренты с радостью займут высвободившуюся нишу на рынке. Тем не менее, этого не произошло. Многие родители уже пишут, что на полках некоторых городов вообще нет заветных баночек со смесью, а взбешенные мамаши вынуждены буквально охотиться за товаром, объезжая все аптеки и магазины в округе.

В результате Белому дому пришлось даже начать спецоперацию «Летающее детское питание», которая должна обеспечить поставки дефицитного товара из-за рубежа на самолетах Пентагона. Кроме того, как пишет CNN, Джо Байден рассматривает вариант введения в действия «Закона об оборонном производстве» 1950 года, который позволяет властям усилить контроль за производством и распределением отдельных товаров во время чрезвычайных ситуаций, включая поставку необходимых ингредиентов.

В «Abbott Laboratories» обещают, что смогут уже скоро возобновить производство питания, а власти утверждают, что им нужно две недели, чтобы выдать разрешение компании.

Впрочем, возможно, что корпорацию ждет новый кризис. Как пишет CNBC, финансовый комитет Сената США в среду начал расследование относительно того, как «Abbott Laboratories» платила налоги в последние годы. Речь может идти о махинациях с выплатами, так как менеджмент решил использовать средства, образовавшиеся от предоставленных налоговых льгот, не на модернизацию завода по производству детского питания, а на выкуп собственных акций, что должно было увеличить стоимость ценных бумаг на рынке. В результате фабрика не получила должного обслуживания, что и стало в итоге одной из причин ее закрытия. Кроме того, американские законодатели подозревают, что в «Abbott Laboratories» могли использовать иностранные юрисдикции для ухода от налогов, речь идет об Ирландии, Коста-Рике, Мальте, Нидерландах, Пуэрто-Рико Сингапуре и Швейцарии.

Как пишет NPR, в США 90% фабрик детского питания принадлежат всего четырем компаниям - «Abbott Laboratories», «Mead Johnson Nutrition», «Nestle USA» и «Perrigo». Эти корпорации производят смеси на очень небольшом числе заводов, в основном огромных специализированных «супер-фабриках», поэтому остановка любого из них сразу же вызывает серьезные последствия для всей индустрии. Объект «Abbott Laboratories» в Мичигане был особо важен для США, так как он выпускал смеси для детей с аллергическими реакциями и другими особыми требованиями по питанию.

США при этом практически не закупают детские смеси за границей. Более того, для импорта большей части подобной продукции установлен таможенный тариф в 17,5%, а санитарные и иные требования настолько высоки, что в основном иностранные производители даже не пытаются «влезть» на этот рынок. Сейчас требования к импортному питанию снижены, но все равно потребуется какое-то время на проверку его безопасности. Так что малюткам из США и их родителям придется еще какое-то время поволноваться о детских желудках.

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