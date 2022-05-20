Наследники Людмилы Гурченко снова распродают её платья и шляпки

Набор спичек «Лесная промышленность СССР». Калуга: Балабановская экспериментальная фабрика, 1960-е г

Если на даче завалялся журнал «Велосипеды СССР», или набор спичек с изображением космических «Белки и Стрелки», или винтажная жестяная коробка из-под монпансье – не выбрасывайте их на помойку. Всё это (барахло) можно монетиризировать. А уж если раздобыли советский кассовый транспортный аппарат, считай повезло. Такой автомат с копилкой, монетами, ключами и лентой в рабочем состоянии на днях купил анонимный коллекционер за 100 тысяч рублей. Как гласит аннотация: в СССР доверяли всем гражданам. Уровень сознательности в обществе зашкаливал. Кидаешь монетку и отрываешь билетик. «Высокая социальная ответственность заставляла практически каждого гражданина следить за оплатой проезда. Кассовые аппараты всегда устанавливались таким образом, чтобы на него был устремлён взор сразу с нескольких сидячих мест. Правда, были еще и контролёры, которые ловили «зайцев»». Прожили билетные автоматы примерно до 1988 года.

Автобусная касса со стеклом АБ-02 У2. 1987 год

Еще один габаритный лот из той же советской эпохи - уличный таксофон с круглым наборным диском и табличкой вызова экстренных служб. Закидываешь 2 копейки и разговариваешь, пока в будку не постучит следующий. Во времена СССР такие таксофоны стояли повсюду до 1991 года. Сейчас они редкость и продаются по 30 тысяч рэ.

Упаковка медицинских напальчников, выданных Центральной аптекой супруге Н.М. Шверника — товарищу Шверник Марии

Самый необычный лот: упаковка медицинских резиновых напальчников (хорошо ещё не "изделие № 2", внешне они похожи), выданных Центральной аптекой (4-е Управление Минздрава СССР) супруге Председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Михайловича Шверника. Так и указано в провенансе: набор напальчников в оригинальной картонной коробке, в отличной сохранности из коллекции Шверников.

Жена Председателя Верховного Совета Мария Федоровна Шверник вне всякого сомнения была женщиной хозяйственной. Напальчники использовать не стала, а приберегла для перепродажи, что и сделали ее внуки спустя многие годы.

Из собрания этой же бережливой семьи на аукцион поступила «лимитная книжка из гаража особого назначения (ГОН) Кремля)». Она давала разрешение на пользование легковыми автомобилями. Лимитную книжку получила дочь Николая Шверника - Людмила, которая трудилась инженером-конструктором в области телевизионной техники.

Кстати, гараж особого назначения был создан решением Совета народных комиссаров 5 января 1921 г. В разное время автопарк гаража состоял из автомобилей как зарубежного, так и отечественного производства. В 1920-30-е годы это были Rolls-Royce, Packard, Lincoln и другие; со второй половины 1930-х годов, после освоения производства в СССР автомобилей высшего класса парк автомобилей стал практически полностью отечественным, состоящим из автомобилей марок ГАЗ и ЗИЛ.

Увы, не нашлось покупателя (всего 8 тысяч рублей) на электрические очки на батарейке для чтения в темноте. Они принадлежали оперному певцу, выдающемуся лирическому тенору Сергею Лемешеву.

Семья Людмилы Гурченко снова продаёт ее наряды. У Людмилы Марковны нарядов было столько, что на сто аукционов хватит. Концертный костюм актрисы от Валентина Юдашкина (СССР, 1980-е гг) ушел за 160 тысяч рублей. Парча, шелк, ручная отделка, золотое шитье, пайетки, стеклярус… - все как любили Гурченко и Юдашкин.

Концертный костюм Людмилы Гурченко от модельера Валентина Юдашкина. СССР, 1980-е гг

Гурченко часто сама дорабатывала костюмы в том числе от знаменитых кутюрье. По воспоминаниям её мужа Сергея Сенина: «Без Люсиных доработок не оставались даже костюмы любимого ею Кавалли. Там пришьет воротник, там поменяет пуговицы, там кружевной пластрон прикрепит, а там на рукава придумает манжеты. И вот уже готова уникальная вещь. Кстати, Валя Юдашкин, чьи работы Люся очень любила, носила и на съемках, и на концертах, и в повседневной жизни, не имел ничего против такого вмешательства. Он замечал, что его костюм на Люсе приобрел какие-то детали, но, как мне казалось, всегда одобрительно кивал...». Ушли с аукциона платья Гурченко от Вячеслава Зайцева.

Всё, что содержит советскую символику, уходит на ура. Будь то бесполезный сегодня чернильныи прибор «Красноармейские буденовки» (1920-е гг.) или журнал «Юный пролетарий» 1925-го года с конструктивистской обложкой.

Никакие европейские жардиньерки и фруктовницы не идут в сравнение с наградным кубком с портретом летчика Николая Гастелло или эмалевой плакеткой «Лидеры Сталин, Молотов, Ворошилов: обсуждение» с изображением серпа и молота. Живописную эмаль в стиле гризаи ль в резной раме купил одержимый советской символикой коллекционер за 130 тысяч рублей. Изображение рабочего, крестьянина и красноармеи ца с ружьем, звезды, серпа и молота – гарантия успеха. Анонимный коллекционер купил за 420 000 рублей настольный набор с лампой, чернильницей и блокнотом (1925 г.) и конфетницу «Метростроя» (110 000 руб.).

Особенный лот - подарок дорогому Леониду Ильичу Брежневу от работников «Ростсельмаша» (Ростов-на-Дону, 1978 г.). Это подарочная миниатюра самоходного зерноуборочного комбайна «Нива» с дарственной табличкой «Генеральному Секретарю ЦК КПСС товарищу Леонид Ильичу Брежневу от ростсельмашовцев...». Мини-комбайн ушел за 150 тысяч рублей.

Кто-то коллекционирует марки, кто-то открытки. Есть и такие, кто собирает меню. Собрание меню из советских кафе и ресторанов образца 1960-е — 1970-е появилось на аукционе. Помимо известных «Арагви», «Узбекистан» и др., на торги выставили меню завтрака в буфете ЦК КПСС»:

«... Икра кетовая с маслом — 46 коп.

Икра паюсная — 56 коп.

Икра зернистая — 64 коп.

Осетрина отварная с хреном — 28 коп.

Севрюга горячего копчения — 40 коп...».

Дешево и красиво жили в СССР, правда не все…

Эта коллекция ушла за 22 000 рублей.

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