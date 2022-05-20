Юрий Поляков: «Да, нам нужна общероссийская государственная детская организация. А название давайте придумаем все вместе»

Юрий Поляков Фото: Иван МАКЕЕВ

19 мая, в день 100-летия образования Пионерской организации, в Госдуму внесен законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи "Большая перемена".

- Юрий, вас же можно назвать пионерским писателем и поэтом?

- Конечно. У меня пионерское детство советское описано во многих моих книгах. Но в последней – «Совдетство», герой как раз старшего пионерского возраста. Я сейчас тружусь над второй частью книги, дописываю пионерский лагерь. Как жили, какие там были отношения между мальчиками и девочками.

- Как относитесь к законопроекту об учреждении или создании детской молодежной организации «Большая перемена»?

- Надо сказать, что пионерская организация была таким патриотическим объединением, которое занималось воспитанием в духе коллективизма, товарищеской взаимопомощи. Достаточно вспомнить клятву юного пионера, правила поведения, которые печатались на обратной стороне каждой тетрадки. Это была вторая ступень социализации, приобщения маленьких людей к культуре, идеологии своей страны, ее истории славной.

Первой была октябрятская звездочка.

Есть интересный факт, что Ельцину предлагали оставить пионерскую организацию, потому что слово «пионер» нейтральное. Пионер – значит, первый. Что в этом плохого? Сказали: давайте ее оставим, просто деидеологизируем и присвоим имя Гагарина. Это был год 1992-й. И Ельцин сначала согласился. Но потом, видимо, ему позвонили кураторы из-за океана и сказали: никаких пионеров. И таким образом эта организация пропала.

- Ну, не совсем. КПРФ до сих пор повязывает ребятам алые галстуки.

- А вообще сейчас восстанавливается то, что не надо было разрушать. Последние события показали, что с патриотизмом на самом юном уровне у нас слабовато. Этим надо заниматься, должна быть специальная детская организация, государственная. Потому что выяснилось, что отдельные партийные детские организации не решают проблему на общегосударственном уровне.

- Ну, вот предлагается «Большая перемена».

- Мне не нравится название.

- Пожалуй, да, возможно двойное толкование: ведь может быть большая перемена и к плохому.

- Я бы очень настоятельно советовал организаторам объявить конкурс на название организации, не навязывать это глупейшее «Большая перемена». Привлечь к конкурсу журналистов, писателей, детских педагогов, детей. Я вас уверяю, в результате родится формула, которая, как «пионер», тоже прилипнет к этой организации. Лично я бы подумал о том, чтобы сохранить прежнее название: пионерская. Оно достаточно интернациональное. С хорошим смыслом.

- В СССР пионеров воспитывали на примерах юных героев Великой отечественной войны и труда. Сегодня у детей появились другие кумиры. В детских магазинах продают игрушечных вампиров и Дартов Вейдеров. Может, их как-то использовать, переформатировать?

- Я думаю, что надо заниматься переформатированием тех, кто внедряет нам чуждую идеологию. Наверное, все-таки Мальчиш-Кибальчиш лучше, чем юный вампир, даже симпатичнее. У нас есть колоссальные наработки. Их искусственно отторгли. Это была идеологическая задача, выполненная вполне определенными людьми, имена и фамилии которых можно бы уже было назвать. В результате развитие детей стало носить, грубо говоря, антигосударственный характер. Главная ошибка в том, что была принята концепция, согласно которой в школе происходит только образование, а воспитание – в семье. Но ведь семьи-то разные. Семьи бандеровцев воспитывают бандеровцев.

- Какие ошибки советской пионерской организации не нужно повторять при создании этого проекта?

- Каких-то методических серьезных ошибок нет. Потому что форма сбора, пионерского костра, похода, познавательных экскурсий, соревнований, звеньев, отрядов, самоуправление на уровне пионерской дружины – это все было очень правильно, это готовило человека к жизни. Недостаток был связан с тем, что все было замкнуто на почти обожествленную фигуру Ленина. Я думаю, этого повторять не надо. Делать «Большую перемену» имени Путина, я думаю, не стоит.

- Полагаю, никто и не будет делать. Я понимаю, что вы иронизируете.

- У нас существовала колоссальная литература по воспитанию именно этого возрастного периода. Там масса всего. И поисковые отряды, и игровое развитие, и познавательные практики, и воспитание навыка коллективизма. У пионерской организации было очень много функций. Это вообще было целое направление в детской педагогике, которое развивалось десятилетиями, там были свои открытия. Не худо было бы к этому всему обратиться. Потому что многое не устарело абсолютно. Просто надо изучить опыт пионерской организации. Большинство педагогических разработок основываются на психологии детской, которая не меняется от вида собственности. От того, что у нас есть олигархи, которые непонятно почему владеют своими несметными сокровищами, сознание ребенка 10-12-летнего не изменилась.