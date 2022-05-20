По следам «Евровидения»: Победный проигрыш Украины

Украина на этом конкурсе просто не могла не победить. Фото: REUTERS

Интерес к конкурсу «Евровидение» среди россиян в этом году был столь невысок, что многие вспомнили о нем только когда узнали о результатах. Узнали и… не удивились. Украина на этом конкурсе просто не могла не победить. Она победила бы даже, если бы совсем не приехала на конкурс. У нее сейчас вообще золотой век. Можно участвовать всюду - от Олимпийских игр до бега в мешках, и повсюду будут золотые медали. Хотя радуется украинская общественность таким внезапным успехам весьма опрометчиво. Никакого отношения результаты различных состязаний к объективному состоянию физических, творческих и интеллектуальных способностей представителей этой страны не имеют.

Просто по замыслу «хозяев всего мира», Украина должна сейчас побеждать не только на поле боя. Она должна побеждать везде. Очень печально, что такой агрессивно формируемый образ супергероев ничего кроме вреда обычным и вполне нормальным украинцам не принесет.

В дополнение к уже сложившемуся и неистово демонстрируемому беженцами искреннему убеждению, что им теперь должен весь мир, прибавляется не менее ложное и губительное мнение о своей исключительности.

Впрочем, эта история важна не тем, что об этом думают украинские почитатели музыкальных конкурсов. Гораздо более тревожно история музыкальной перемоги выглядит с точки зрения социальной адекватности европейских обывателей. Адекватности, ставшей жертвой чудовищного промывания мозгов и русофобской вакханалии в европейском информационном пространстве.

Для этого нужно обратить внимание, что профессиональное жюри «Евровидения», объективно оценив выступления участников конкурса, не смогло включить украинскую группу даже в первую тройку. Но решение профессионального музыкального жюри «утонуло» в результатах народного голосования. Миллионы европейских телезрителей, бессовестным образом обманутые европейскими СМИ на предмет истинных причин российско-украинского конфликта, искренне заблуждаясь в своих чувствах, действительно отдали огромное количество голосов украинским исполнителям. И это стало еще одним доказательством эффективной работы чудовищной машины лжи в западных СМИ.

Да и сам, некогда блистательный конкурс музыкальных талантов, к сожалению, давно не тот. Евровидение все больше становится витриной цинизма и антиискусства. Впервые это стало заметно даже не когда первое место заняла бородатая девушка с крепким мужским торсом Кончита Вурст, и не когда победил Андрей Данилко в платье и с роскошным бюстом. Гораздо раньше шансы на победу или хотя бы заметность стали наращивать разного рода фрики, радужные активисты и поющие трансвеститы. Недоумение несколько лет назад у россиян вызвала победа диких финских бармалеев в опорках и лохмотьях. И дело не в том, что не россияне победили. А в том, что ничего не получили другие талантливые и красивые европейские исполнители.

Еще несколько лет назад мы с недоверием читали суждения экспертов о том, что яркий музыкальный конкурс постепенно отдаляется от традиционного поиска музыкальных талантов, а сейчас, после того, как польская актриса Ида Новаковска, объявляя результаты конкурса, откровенно зиганула украинским участникам, следует с сожалением констатировать, что он превратился к тому же еще и в сомнительный политический перфоманс. Уверенности в этом мнении добавили и пропагандистские выкрики некоторых участников прямо на сцене и в прямом эфире.

Но, самое печальное во всей этой истории то, что музыкальный конкурс «Евровидение» становится рекламой и инструментом продвижения тех псевдоценностей, которые политики и СМИ коллективного Запада навязывают своему обществу, каким хотят видеть европейскую цивилизацию в обозримом будущем. И на что россияне и их союзники не согласятся никогда.