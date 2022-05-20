Шарлиз Терон закрутила роман с бывшим мужем Холли Берри

Шарлиз Терон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шарлиз Терон не раз заявляла, что не стремится выйти замуж. Что не мешает ей время от времени заводить новые романтические отношения. На этот раз сердце голливудской звезды покорил манекенщик Габриэль Обри. 45-летний красавец ранее состоял в отношениях с другой известной актрисой – Холли Берри, которая в 2008 году родила от него дочь.

Пока неизвестно, насколько далеко зайдут отношения Шарлиз и Габриэля. Пока что у них, судя по всему, продолжается конфетно-букетный период.

- Между ними сложились очень непринужденные отношения, они наслаждаются друг другом, - сообщил источник из окружения актрисы изданию Us Weekly.

Габриэль Обри жил в гражданском браке с Холли Берри с 2005 по 2010 годы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о нежных чувствах Терон и Обри появились в прессе еще в 2017 году, но тогда Шарлиз сказала, что она не знакома с Габриэлем и просто пару раз с ним поздоровалась.

- Я виделась с ним где-то три секунды. Проходя мимо, я сказала: «Привет!», потому что наши дети ходят в одну школу, - сообщила тогда Терон в интервью.

Сейчас окружение звезды уверяет, что пока что у этой пары «ничего серьезного», но они ходят на свидания.

Габриэль Обри жил в гражданском браке с Холли Берри с 2005 по 2010 годы. Их страстный роман закончился многолетними судебными баталиями из-за дочки Налы. Расставшись с Обри, Холли вышла замуж за французского актера Оливье Мартинеса. В 2014 году голливудская звезда хотела навсегда покинуть Голливуд и США, переехав на родину мужа в Париж. Но Обри был против переезда дочки. Суд не только отказал артистке, но еще и заставил Холли платить бывшему бойфренду щедрые алименты - 16 тысяч долларов в месяц, так как дочь они воспитывают совместно. А поскольку гонорары актрисы куда как выше доходов стареющего манекенщика, суд обязал ее содержать бывшего гражданского мужа.

Берри была вынуждена пойти на такие условия ради того, чтобы Нала осталась жить с ней. Обри признали малоимущим, при этом он не спешил устраиваться на работу, а все полученные деньги тратил на себя.

В итоге Холли подала встречный иск и потребовала уменьшить сумму алиментов до трех тысяч долларов в месяц. Она настаивала на том, чтобы Обри нашел себе, наконец, работу и перестал жить за ее счет. А три тысячи в месяц, по ее мнению – вполне достойная сумма для того, чтобы обеспечить Налу в те дни, которые она проводит у отца.

Холли с дочкой Налой. Фото: EAST NEWS

Судебное разбирательство длилось несколько лет. В марте 2021 года требования актрисы были удовлетворены. Правда, сумму алиментов уменьшили не до трех тысяч долларов, как того хотела Холли, а до восьми тысяч.

Шарлиз Терон после неудачной двухлетней помолвки с Шоном Пенном (пара рассталась в 2015 году) полностью посвятила себя сыну Джейсону (которого актриса считает девочкой) и дочке Августе.