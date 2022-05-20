Владимир Путин заявил о войне против России

Президент напомнил, что в первую очередь под удар попали СМИ, соцсети, информационные порталы и сайты органов власти. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В пятницу Владимир Путин провел традиционное совещание Совета Безопасности. Обычно Кремль дает минимум деталей с таких мероприятий, но сегодня показали целиком длинное вступление президента. Последний раз, когда Совбез делали открытым, решалась независимость Донбасса. Пока обошлось без таких судьбоносных решений — власти обсудили цифровую войну против России.

- Количество кибератак на инфраструктуру растет от года к году. А с начала спецоперации вызовы стали еще острее. Против России развязали войну в информационном пространстве. Атаки идут из разных стран, но они скоординированы. Это действия государственных структур — а армии некоторых стран официально входят кибервойска, - заявил Путин.

Президент напомнил, что в первую очередь под удар попали СМИ, соцсети, информационные порталы и сайты органов власти.

- Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы, - обнадежил российский лидер.

Глава страны объяснил, на чем надо сосредоточиться в ближайшем будущем:

1. «Донастроить кибербезопасность на отраслевых критически важных объектах. Сейчас на трети объектов нет структур по защите информации», - напомнил президент.

2. Защитить государственные информационные системы, чтобы не было утечек персональных данных.

3. Снизить риски от использования иностранных программ, оборудования и техники. Президент напомнил, что к 2025 году госорганам надо полностью отказаться от западного программного обеспечения. Поэтому уже сейчас надо работать над заменой.

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