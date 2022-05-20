Андрей Малахов нашел себе замену и сообщил об уходе

Знаменитый телеведущий разоткровенничался

Андрей Малахов в последнее время нечасто радует публику своими публичными выходами. Лишь недавно возобновились съемки с участием популярного телеведущего. Соцсети шоумен тоже почти не ведет. Но недавно выступил с неожиданным заявлением.

Андрей Малахов внезапно заговорил об уходе из профессии. Он разместил в блоге запись, посвященную своему крестнику. "Растет достойная смена! Мой девятилетний крестник Мартин Киркоров своими каверзными вопросами ставит в тупик Даву. Мне кажется, скоро можно писать заявление и выходить на пенсию", - гордо заявил Андрей.

К слову, собственного сына Сашу шоумен никогда не показывал. Долгожданного наследника, в котором он души не чает, ему в 2017 году родила бизнесвумен Наталья Шкулева. Они вместе более десяти лет. Знаменитый телеведущий ради эффектной блондинки распрощался с холостяцкой жизнью. Малахов называет избранницу идеальной женщиной.

"За 10 лет мы, может быть, раза четыре поругались часа на два. Это не значит, что у нас не было взаимных претензий. Здесь уже все зависит от уровня воспитания и образования", - откровенничал Андрей.

По его словам, жена взяла на себя все бытовые вопросы. "Супруга руководит уборщицами. Я могу сделать только какие-то попутные замечания, которые считаю нужными. Деньги приношу я, но жена тоже работает. Если ей нужно то, что я считаю глупостью, может приобрести себе сама. У нас нет брачного договора", - признавался артист.

Каждое воскресенье Андрей вместе с сыном Сашей ходит молиться в храм. А после вся семья едет в загородный дом к родителям Натальи.