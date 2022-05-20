Илон Маск назвал политически мотивированными обвинения в сексуальных домогательствах

Илон Маск заявил, что на ближайших выборах он отдаст свой голос за Республиканскую партию Фото: REUTERS

Не прошло и дня после того, как американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что на ближайших выборах он отдаст свой голос за Республиканскую партию, несмотря на то, что всегда голосовал за демократов, как он оказался в центре грандиозного скандала.

В прессе появились сообщения о том, что несколько лет назад Маск якобы заплатил четверть миллиона долларов за то, чтобы некая стюардесса не выдвигала против него обвинения в попытке изнасилования.

Неназванная подруга стюардессы поделилась с журналистами деталями этой истории. Девушка была членом экипажа частного лайнера, на котором летел миллиардер. По словам стюардессы, во время всего полета Маск трогал ее за бедра, а потом попросил сделать ему эротический массаж. В качестве гонорара он якобы предложил преподнести стюардессе, согласившейся попробовать себя в качестве массажистки, живую лошадь.

Неизвестно, получила ли стюардесса коня, но ее подруга утверждает, что сексуального контакта не было, что, по ее словам, не снимает с Маска вины в домогательствах и попытке изнасилования.

Эти публикации возмутили Маска, который сначала отреагировал на них в своем Твиттере фразой «Это совершенная глупость».

Затем он написал: «Она утверждает, что я был без одежды. Тогда пусть скажет – где на моем теле татуировки и шрамы. Стюардесса не сможет этого сделать, потому что никаких домогательств никогда не было!».

Маск уверен, что эта история стала первой и не последней в кампании грязных разоблачений, направленных на его дискредитацию. «Нападки на меня следует рассматривать через политическую призму, это их стандартный сценарий. Ничего не удержит меня от борьбы за правду и справедливость», - заявил он.