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В мире20 мая 2022 14:21

Илон Маск назвал политически мотивированными обвинения в сексуальных домогательствах

Обвинения прозвучали сразу после того, как миллиардер пообещал голосовать за республиканцев
Людмила ПЛОТНИКОВА
Илон Маск заявил, что на ближайших выборах он отдаст свой голос за Республиканскую партию

Илон Маск заявил, что на ближайших выборах он отдаст свой голос за Республиканскую партию

Фото: REUTERS

Не прошло и дня после того, как американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что на ближайших выборах он отдаст свой голос за Республиканскую партию, несмотря на то, что всегда голосовал за демократов, как он оказался в центре грандиозного скандала.

В прессе появились сообщения о том, что несколько лет назад Маск якобы заплатил четверть миллиона долларов за то, чтобы некая стюардесса не выдвигала против него обвинения в попытке изнасилования.

Неназванная подруга стюардессы поделилась с журналистами деталями этой истории. Девушка была членом экипажа частного лайнера, на котором летел миллиардер. По словам стюардессы, во время всего полета Маск трогал ее за бедра, а потом попросил сделать ему эротический массаж. В качестве гонорара он якобы предложил преподнести стюардессе, согласившейся попробовать себя в качестве массажистки, живую лошадь.

Неизвестно, получила ли стюардесса коня, но ее подруга утверждает, что сексуального контакта не было, что, по ее словам, не снимает с Маска вины в домогательствах и попытке изнасилования.

Эти публикации возмутили Маска, который сначала отреагировал на них в своем Твиттере фразой «Это совершенная глупость».

Затем он написал: «Она утверждает, что я был без одежды. Тогда пусть скажет – где на моем теле татуировки и шрамы. Стюардесса не сможет этого сделать, потому что никаких домогательств никогда не было!».

Маск уверен, что эта история стала первой и не последней в кампании грязных разоблачений, направленных на его дискредитацию. «Нападки на меня следует рассматривать через политическую призму, это их стандартный сценарий. Ничего не удержит меня от борьбы за правду и справедливость», - заявил он.

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