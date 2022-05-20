Вирус судного дня: рожденные в СССР неуязвимы перед новой оспой

Запад оказался беззащитен перед оспой Фото: REUTERS

Пандемия оспы обезьян, о которой неделю назад еще мало кто слышал, как карающий молот, обрушилась на западный мир. Всемирная организация здравоохранения созывает срочное совещание. Статистика заболевших обновляется каждый час. В России и странах бывшего СССР, тем временем, все спокойно и будет спокойно: вирус не тронет тех, кто родился в Союзе.

Что это за избирательный вирус такой, как такое возможно? Все очень просто. В СССР были массовые прививки против оспы. За это Советы критиковались – мол, нарушение прав человека, но критика шла с Запада, потому что при коммунистах сильно-то не покритикуешь. Матери послушно вели детей к медсестрам, те втыкали иглы, отнюдь не одноразовые, и весь сказ. Так вот, хотя прививали от человеческой оспы, та прививка (пожизненная) работает и против оспы обезьян.

Не так на Западе, где каждый сам решает, колоть или не колоть, а, сказать по правде, миллионы людей – даже в развитых странах – лишены хоть какой-нибудь медицины. И хотели бы привиться, да денег нет. Запад оказался беззащитен перед оспой.

Итак, ВОЗ взбудоражилась не на шутку. И без большого совещания эксперты ВОЗ «работают в ежедневном режиме». Недугом на данный момент поражена практически вся Европа. Где-то это единицы случаев, где-то десятки, но еще несколько дней назад не было ничего, и кто знает, что будет через несколько дней. Летальность этой дряни довольно высокая, умирает каждый десятый. Вот более-менее полный список уже пораженных стран: Испания, Португалия, Великобритания, Бельгия, Италия, Франция, Германия, Швеция, Канада, США и Австралия.

Хотя вирус не передается половым путем, он распространяется при «тесном контакте» - половое общение, конечно, к таковым относится. Как пишет Daily Mail, в Великобритании собираются вакцинировать от оспы гомосексуальных мужчин. Причина - заболеваемость непропорционально выше именно среди гомосексуалистов. А что ж так? Ну вот, говорят, контакты у них тесные, а в клинику ходить не привыкли. Таятся. Конечно, им надо помочь.

Как уже писал kp.ru, в странах бывшего СССР люди, привившиеся в те годы, создают естественный барьер для пандемии. Власти говорят, что риск распространения этой заразы в России крайне низок. Определенный риск создают люди, родившиеся после распада СССР и не получившие вакцину от оспы.

Откуда взялась зараза? Понятно, что от животных, вирус-то изначально обезьяний. И тут есть две версии. Согласно первой, виновато, конечно же, глобальное потепление. И даже не потому, что, дескать, оттаивают древние вирусы, которые ходили между неандертальцами в палеолите. Все это пока оказалось слухами. Меняются, дескать, миграционные траектории птиц. И они прилетают туда, куда раньше не прилетали. А куда они раньше прилетали, там у населения иммунитет. А теперь иммунитета нет. Красиво закручено, но вы в это верите? Люди ездят туда-сюда, в Москве вся страна, и, тем не менее, есть какой-то «воронежский» или «ростовский» иммунитет?

Другая версия – снова происки злых гениев, которые немного подшаманили природный вирус и пустили его гулять по людям. Тут, как говорится, без комментариев. Доказательств-то нет. Хотя… СМИ распространило странную информацию, мол, нулевой пациент заразился от укуса леопарда. Туристом был. Оказался фейк, но дым не без огня: в Германии пройдут учения, симуляция вымышленного вируса, который распространяется от укуса леопарда и поражает только молодых. Молодых, говорите? Напомним, что за два месяца до коронавируса состоялись масштабные компьютерные учения: что будет с планетой, если по ней распространится заразный и летальный вирус. Как-то не по себе от иных учений.